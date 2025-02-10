В Киеве полиция начала расследование в отношении преподавателя столичного университета, которого обвиняют в домогательстве

Как стало известно, полиция открыла уголовное производство против преподавателя Карпенко-Карого Андрея Билоуса.

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В Киеве полиция расследует обвинения в сексуальных притязаниях в отношении преподавателя столичного образовательного учреждения. По данным СМИ, речь идет о преподавателе Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Андрея Билоуса.

В полиции рассказали, что о возможных домогательствах в коллективе образовательного учреждения стало известно из социальных сетей. Также в Шевченковское управление полиции поступило обращение от бывших студенток и администрации высшего учебного заведения.

«В настоящее время в уголовном производстве продолжаются следственные действия, полицейские общаются со слушателями и выпускниками учебного заведения, преподавателями и администрацией вуза. Досудебное расследование продолжается», – добавляют правоохранители.

Ранее в соцсетях девушка, назвавшаяся студенткой Киевского национального университета имени Ивана Карпенко-Карого, обвинила в домогательстве преподавателя вуза Андрея Билоуса. После этого о пережитом начали рассказывать другие студенты и актеры, которые учились в КНУТКиТ. Также после этого сообщалось, что преподаватель якобы отстранен от работы.

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