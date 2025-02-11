ВПЛ объяснили, куда нужно подавать документы для получения субсидии на оплату жилья

Документы для получения субсидии на оплату жилья ВПЛ может подать в четыре способа.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, как и в какие учреждения нужно предоставить документы внутренне перемещенному лицу для получения субсидии на оплату жилья.

Согласно постановлению Правительства от 29.10.2024 № 1225 для получения субсидии обязательно подаются заявление и договор найма, подписанные нанимателем и наймодателем или их законными представителями, в бумажной или электронной форме (лицо удостоверяется соответственно документом или наложением квалифицированной электронной подписи).

При необходимости также прилагаются:

- копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя, сведения о расторжении брака, установление для супругов режима отдельного проживания, взыскание алиментов, определение места жительства ребенка с родителем и т.п.;

- копии документов, подтверждающих право распоряжения жилым помещением;

- документы, подтверждающие обстоятельства, имеющие существенное значение для права на назначение субсидии: принадлежность лиц в состав домохозяйства нанимателя (на дату подачи заявления) и отсутствие обстоятельств, исключающих право на назначение субсидии.

Документы подаются нанимателем жилья и наймодателем по их выбору:

- в органы Пенсионного фонда Украины (в отделы обслуживания граждан, через веб-портал электронных услуг, мобильное приложение «Пенсионный фонд»);

- в центры предоставления административных услуг;

- в уполномоченные банки, перечень которых размещается на официальных веб-ресурсах Минсоцполитики и Пенсионного фонда Украины, которые дали согласие на принятие, обработку и передачу Пенсионному фонду Украины заявления, договора найма и других документов;

- в электронной форме посредством средств Социального веб-портала электронных услуг Минсоцполитики (при технической возможности).

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