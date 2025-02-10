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Дональд Трамп раскритиковал решение окружного судьи о блокировании доступа команде Илона Маска к аудиту денежных переводов Минфина США

13:45, 10 февраля 2025
В свою очередь, Илон Маск призвал к импичменту судьи, заблокировавшему доступ DOGE к системе Министерства финансов, через которую можно было увидеть, кому на самом деле шли выплаты.
Дональд Трамп раскритиковал решение окружного судьи о блокировании доступа команде Илона Маска к аудиту денежных переводов Минфина США
На фото Окружной суддя Пол Энгельмайер (Paul Engelmayer)
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Президент США Дональд Трамп на 100% не согласен с решением федерального судьи, запрещающим Департаменту по вопросам эффективности правительства (DOGE) доступ к платежной системе Министерства финансов. Об этом он сказал во время интервью Fox News.

Напомним, что неделю назад министр финансов США Скотт Бессент предоставил представителям Илона Маска в Департаменте эффективности государственного управления (DOGE) мощный инструмент для мониторинга и потенциального ограничения государственных расходов – доступ в режиме просмотра к платежной системе казначейства. Благодаря этому команда Маска могла бы увидеть, кто получал выплаты по грантам, выделяемым федеральным правительством.

Однако впоследствии прокуроры нескольких штатов подали иск, и 8 февраля окружной судья южного округа Нью-Йорка Пол Энгельмайер согласился ограничить доступ Илона Маска и его команды по эффективности правительства, DOGE, к платежным системам и системам данных Министерства финансов.

Дональд Трамп указал, что не согласен с этим решением на 100%. «Я считаю, что это безумие. И мы должны решить проблему эффективности. Мы должны решить проблему мошенничества, расточительства, злоупотреблений, всех вещей, вошедших в правительство. Вы посмотрите на USAID, какое там мошенничество», – ответил Трамп.

«Мы говорим о сотнях миллионов долларов денег, которые идут туда, куда они не должны идти», - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, что DOGE обнаружил во время проверки федеральных агентств на предмет перерасходов правительства, мошенничества и коррупции.

Приказ судьи запрещает DOGE доступ к системе казначейства, по крайней мере, до 14 февраля, когда Энгельмайер назначил слушание для повторного рассмотрения этого вопроса.

При этом приказ судьи запрещает доступ не только Илону Маску, но и «политическим назначенцам, специальным государственным служащим и любым государственным служащим, определенным агентством за пределами Министерства финансов, доступ к платежным системам Министерства финансов или каким-либо другим данным, хранящимся Министерством финансов и содержащим личную информацию». Ответчиками по делу названы Дональд Трамп, министр Скотт Бессент и Минфин США.

Судья запретил доступ, поскольку существует «риск раскрытия чувствительной и конфиденциальной информации».

Илон Маск, вице-президент Джей Ди Вэнс и другие раскритиковали этот приказ.

«Если бы судья пытался указывать генералу, как проводить военную операцию, это было бы незаконно. Если судья пытался предписывать генеральному прокурору, как использовать свои дискреционные полномочия в качестве прокурора, это тоже незаконно. Судьям не разрешается контролировать законную власть исполнительной власти», — отметил Вэнс.

В свою очередь, Илон Маск призвал к импичменту федерального судьи. «Коррумпированный судья защищает коррупцию», - написал Маск.

Автор: Наталя Мамченко

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США Дональд Трамп Илон Маск

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Дональд Трамп раскритиковал решение окружного судьи о блокировании доступа команде Илона Маска к аудиту денежных переводов Минфина США

В свою очередь, Илон Маск призвал к импичменту судьи, заблокировавшему доступ DOGE к системе Министерства финансов, через которую можно было увидеть, кому на самом деле шли выплаты.

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