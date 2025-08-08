Трамп анонсировал подписание в Белом доме мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном

Президент США заявил, что Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение в Белом доме 8 августа.

Премьер-министр Армении Никола Пашинян (слева) слушает президента Азербайджана Ильхама Алиева, фото: Сергей Ильницкий / POOL / AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что 8 августа в Белом доме состоится Исторический саммит мира с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По его словам, это станет кульминацией длительной работы администрации США с обеими сторонами.

Трамп заявил, что две страны находились в состоянии войны на протяжении многих лет, что привело к гибели тысяч людей. Несмотря на безуспешные попытки до этого, сейчас стороны готовы официально подписать мирное соглашение.

Экономическое сотрудничество и развитие региона

В ходе саммита США также подпишут двусторонние соглашения с Арменией и Азербайджаном, направленные на поиск совместных экономических возможностей и раскрытие потенциала региона.

