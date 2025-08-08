Трамп анонсував підписання у Білому домі мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном

Президент США заявив, що Вірменія та Азербайджан підпишуть мирну угоду у Білому домі 8 серпня.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян (ліворуч) слухає президента Азербайджану Ільхама Алієва, фото: Сергій Ільницький / POOL / AFP

Президент США Дональд Трамп заявив, що 8 серпня в Білому домі відбудеться Історичний саміт миру за участю президента Азербайджану Ільхама Алієва та прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. За його словами, це стане кульмінацією тривалої роботи адміністрації США з обома сторонами.

Трамп заявив, що дві країни перебували у стані війни протягом багатьох років, що призвело до загибелі тисяч людей. Попри безуспішні спроби перед цим, нині сторони готові офіційно підписати мирну угоду.

Економічне співробітництво та розвиток регіону

Під час саміту США також підпишуть двосторонні угоди з Вірменією та Азербайджаном, спрямовані на пошук спільних економічних можливостей і розкриття потенціалу регіону.

