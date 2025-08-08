Суд решил освободить от уголовной ответственности мужчину после уплаты всей суммы налогового долга

Уголовное производство закрыто по нереабилитирующим основаниям.

Межгорский районный суд Закарпатской области 5 августа закрыл уголовное производство в отношении гражданина М., подозреваемого в умышленном уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 212 УК Украины), в связи с добровольным погашением всей суммы налогового долга — 4 056 000 грн.

Ремонт без регистрации и договоров

По данным следствия, в течение 2023 года мужчина, не будучи зарегистрированным как ФЛП, организовывал ремонтные работы жилых объектов без письменных договоров и надлежащего оформления прибыли. Его доход составил 20,8 млн грн.

В результате этого в бюджет не поступило 3 744 000 грн налога на доходы физических лиц и 312 000 грн военного сбора. Эта сумма превышает 3 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что считается «значительным размером» и является основанием для уголовной ответственности.

Добровольная уплата долга

Во время следствия подозреваемый признал вину и согласился на освобождение от уголовной ответственности в связи с полной уплатой налогов. Прокурор подал соответствующее ходатайство в суд, который, учтя отсутствие судимостей, признание вины и возмещение убытков, удовлетворил его.

Законодательные основания

Часть 4 статьи 212 УК Украины предусматривает возможность освобождения лица от уголовной ответственности в случае полной уплаты налогов и сборов, неуплата которых стала основанием для открытия уголовного производства. Освобождение от уголовной ответственности в таком случае не является оправданием лица. Это допускается законом исключительно при полном возмещении ущерба, нанесенного государству, и при отсутствии отягчающих обстоятельств.

С полным текстом решения можно ознакомиться в ЕГРСР по № дела 302/986/25.

