Суд вирішив звільнити від кримінальної відповідальності чоловіка після сплати всієї суми податкового боргу

11:32, 8 серпня 2025
Кримінальне провадження закрито з нереабілітуючих підстав.
Суд вирішив звільнити від кримінальної відповідальності чоловіка після сплати всієї суми податкового боргу
Міжгірський районний суд Закарпатської області 5 серпня закрив кримінальне провадження щодо громадянина М., підозрюваного в умисному ухиленні від сплати податків (ч. 1 ст. 212 КК України), у зв’язку з добровільним погашенням усієї суми податкового боргу — 4 056 000 грн.

Ремонт без реєстрації та договорів

За даними слідства, упродовж 2023 року чоловік, не будучи зареєстрованим як ФОП, організовував ремонтні роботи житлових об’єктів без письмових договорів і належного оформлення прибутків. Його дохід склав 20,8 млн грн.

Внаслідок цього до бюджету не надійшло 3 744 000 грн податку на доходи фізичних осіб та 312 000 грн військового збору. Ця сума перевищує 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що вважається «значним розміром» і є підставою для кримінальної відповідальності.

Добровільна сплата боргу

Під час слідства підозрюваний визнав провину та погодився на звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з повною сплатою податків. Прокурор подав відповідне клопотання до суду, який, врахувавши відсутність судимостей, визнання вини та відшкодування збитків, задовольнив його.

Законодавчі підстави

Частина 4 статті 212 КК України передбачає можливість звільнення особи від кримінальної відповідальності у разі повної сплати податків та зборів, несплата яких стала підставою для відкриття кримінального провадження. Звільнення від кримінальної відповідальності у такому випадку не є виправданням особи. Це допускається законом виключно у разі повного відшкодування завданих державі збитків та за відсутності обтяжуючих обставин.

З повним текстом рішення можна ознайомитися в ЄДРСР за № справи 302/986/25.

