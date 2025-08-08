Аналитики опасаются, что РФ лишь тянет время, пока Белый дом планирует встречу Трампа и Путина – WSJ

Встреча может состояться уже на следующей неделе, аналитики опасаются, что Путин лишь затягивает переговоры.

Источник фото: Bloomberg

Президент США Дональд Трамп стремится к личной встрече с главой Кремля Владимиром Путиным, чтобы достичь соглашения о перемирии в Украине. Переговоры могут состояться уже на следующей неделе, но позиции сторон остаются диаметрально противоположными: Трамп призывает остановить войну, не вдаваясь в детали соглашения, тогда как Путин готов говорить только на собственных условиях. Об этом пишет The Wall Street Journal.

После месяцев безуспешных попыток договориться Трамп перешел к более жесткой тактике — угрожает санкциями странам, которые покупают российскую энергию. Уже введены пошлины на товары из Индии, а повышение тарифов для других импортеров, включая Китай, может произойти до дедлайна для РФ, установленного Трампом для достижения сделки.

В то же время Белый дом хотел бы провести трехстороннюю встречу с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

Встреча может стать крупнейшим испытанием дипломатических способностей Трампа во втором президентском сроке. Несмотря на первоначальные обещания завершить войну за 24 часа, прошло уже более 200 дней его пребывания у власти, а боевые действия продолжаются.

Некоторые американские и европейские аналитики опасаются, что Путин лишь затягивает переговоры, чтобы влиять на Трампа, а не для достижения мира, а в случае провала встречи американскому президенту придется решать, усиливать ли давление на Москву или выходить из мирного процесса.

Ранее стало известно, что Белый дом начал работу над организацией трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, лидера Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

Дональд Трамп хочет провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а после этого — при участии Владимира Зеленского.

По данным CNN, двое представителей Белого дома сообщили, что Путин предложил встретиться с Трампом во время личной встречи со Стивом Виткоффом в Москве.

Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее The New York Post со ссылкой на неназванного представителя Белого дома писало, что встреча Трампа с Путиным состоится лишь при условии, что российский лидер также встретится с Зеленским.

Однако Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что перед его встречей с главой Кремля последний должен сначала провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

