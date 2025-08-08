Практика судів
  1. У світі

Аналітики побоюються, що РФ лише тягне час, поки Білий дім планує зустріч Трампа й Путіна – WSJ

09:28, 8 серпня 2025
Зустріч може відбутися вже наступного тижня, аналітики побоюються, що Путін лише затягує переговори.
Аналітики побоюються, що РФ лише тягне час, поки Білий дім планує зустріч Трампа й Путіна – WSJ
Джерело фото: Bloomberg
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп прагне особистої зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним, аби досягти домовленості про перемир’я в Україні. Переговори можуть відбутися вже наступного тижня, але позиції сторін залишаються діаметрально протилежними: Трамп закликає зупинити війну, не заглиблюючись у деталі угоди, тоді як Путін готовий говорити лише на власних умовах. Про це пише The Wall Street Journal.

Після місяців безуспішних спроб домовитися Трамп перейшов до жорсткішої тактики — погрожує санкціями країнам, що купують російську енергію. Уже запроваджено мита на товари з Індії, а підвищення тарифів для інших імпортерів, включно з Китаєм, може відбутися до дедлайну для РФ, встановленого Трампом для досягнення угоди.

Водночас Білий дім хотів би провести тристоронню зустріч за участі Президента України Володимира Зеленського.

Зустріч може стати найбільшим випробуванням дипломатичних здібностей Трампа у другому президентському терміні. Попри початкові обіцянки завершити війну за 24 години, минуло вже понад 200 днів його перебування при владі, а бойові дії тривають.

Деякі американські та європейські аналітики побоюються, що Путін лише затягує переговори, аби впливати на Трампа, а не для досягнення миру, а у разі провалу зустрічі американському президенту доведеться вирішувати, чи посилювати тиск на Москву, чи виходити з мирного процесу.

Також стало відомо, що Білий дім почав роботу над організацією тристоронньої зустрічі президента США Дональда Трампа, лідера України Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна.

Дональд Трамп хоче провести особисту зустріч з Путіним вже наступного тижня, а після цього – за участі Володимира Зеленського.

За даними CNN, двоє представників Білого дому повідомили, що Путін запропонував зустрітися з Трампом під час особистої зустрічі з Стівом Віткоффом у Москві.

Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше The New York Post із посиланням на неназваного представника Білого дому писало, що зустріч Трампа з Путіним відбудеться лише за умови, що російський лідер також зустрінеться з Зеленським.

Однак Дональд Трамп спростував повідомлення ЗМІ про те, що перед його зустріччю з очільником Кремля останній має спершу провести переговори з українським лідером Володимиром Зеленським.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна Дональд Трамп війна переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нардепи зареєстрували законопроект про відповідальність за безконтрольне використання БПЛА після завершення воєнного стану

Максим Павлюк, Мар’яна Безугла, Віталій Безгін та інші внесли законопроект про відповідальність за експлуатацію БПЛА без реєстрації в реєстрі – закон набуде сили вже після завершення воєнного стану.

Володимир Зеленський вніс до парламенту на ратифікацію Угоду про 100-річне партнерство з Великою Британією

Велика Британія та Україна здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної.

Голову Державної судової адміністрації обиратимуть за допомогою міжнародних експертів

Конкурсний відбір голови ДСА заплановано на кінець 2025 року.

У правоохоронному комітеті обговорили зміни до КПК щодо захисту бізнесу і регулювання невідкладних обшуків

Дискусійним стало питання щодо строків повернення майна, вилученого під час невідкладного обшуку, якщо цей обшук не був легалізований судом.

Член Комітету ВР з нацбезпеки пояснив, як військові командири можуть убезпечити себе від питань антикорупційних органів щодо закупівель

«Командири можуть бути притягнуті до відповідальності, навіть якщо закупівля була обґрунтованою з точки зору воєнної необхідності – член Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Федієнко радить убезпечити себе від ризиків.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду