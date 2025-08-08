Аналітики побоюються, що РФ лише тягне час, поки Білий дім планує зустріч Трампа й Путіна – WSJ

Зустріч може відбутися вже наступного тижня, аналітики побоюються, що Путін лише затягує переговори.

Джерело фото: Bloomberg

Президент США Дональд Трамп прагне особистої зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним, аби досягти домовленості про перемир’я в Україні. Переговори можуть відбутися вже наступного тижня, але позиції сторін залишаються діаметрально протилежними: Трамп закликає зупинити війну, не заглиблюючись у деталі угоди, тоді як Путін готовий говорити лише на власних умовах. Про це пише The Wall Street Journal.

Після місяців безуспішних спроб домовитися Трамп перейшов до жорсткішої тактики — погрожує санкціями країнам, що купують російську енергію. Уже запроваджено мита на товари з Індії, а підвищення тарифів для інших імпортерів, включно з Китаєм, може відбутися до дедлайну для РФ, встановленого Трампом для досягнення угоди.

Водночас Білий дім хотів би провести тристоронню зустріч за участі Президента України Володимира Зеленського.

Зустріч може стати найбільшим випробуванням дипломатичних здібностей Трампа у другому президентському терміні. Попри початкові обіцянки завершити війну за 24 години, минуло вже понад 200 днів його перебування при владі, а бойові дії тривають.

Деякі американські та європейські аналітики побоюються, що Путін лише затягує переговори, аби впливати на Трампа, а не для досягнення миру, а у разі провалу зустрічі американському президенту доведеться вирішувати, чи посилювати тиск на Москву, чи виходити з мирного процесу.

Також стало відомо, що Білий дім почав роботу над організацією тристоронньої зустрічі президента США Дональда Трампа, лідера України Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна.

Дональд Трамп хоче провести особисту зустріч з Путіним вже наступного тижня, а після цього – за участі Володимира Зеленського.

За даними CNN, двоє представників Білого дому повідомили, що Путін запропонував зустрітися з Трампом під час особистої зустрічі з Стівом Віткоффом у Москві.

Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше The New York Post із посиланням на неназваного представника Білого дому писало, що зустріч Трампа з Путіним відбудеться лише за умови, що російський лідер також зустрінеться з Зеленським.

Однак Дональд Трамп спростував повідомлення ЗМІ про те, що перед його зустріччю з очільником Кремля останній має спершу провести переговори з українським лідером Володимиром Зеленським.

