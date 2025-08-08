Практика судов
В Минсоцполитики выступили за законодательное урегулирование и четкое структурирование бюджета Пенсионного фонда

10:20, 8 августа 2025
Минсоцполитики хочет законодательно урегулировать деятельность Пенсионного фонда и четко структурировать его бюджет.
Пенсионный фонд Украины сейчас координирует выплату средств из разных источников и использует несколько систем отчетности, поэтому нуждается в законодательном урегулировании деятельности и упорядочении бюджета. Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин во время рассмотрения законопроекта 13551 о совершенствовании управления финансовыми ресурсами страховщиков по обязательному государственному социальному страхованию на заседании профильного комитета Верховной Рады.

Формирование бюджета и структура расходов

По словам министра, бюджет ПФУ состоит из средств госбюджета, страховых взносов и платежей предприятий для выплаты льготных пенсий. Это обуславливает необходимость четкого структурирования бюджета по видам социальных выплат и другим расходам.

Прозрачность для общества и доноров

Законопроект должен определить, как в ПФУ будут применяться международные стандарты бюджетирования, каким будет распределение бюджетных потоков и каким образом будут раскрываться показатели, важные как для граждан, так и для международных доноров.

Следующие шаги

Улютин указал, что с учетом позиции Минфина ко второму чтению законопроекта необходимо доработать нормы бухгалтерского учета в государственном секторе.

Ранее мы писали, что отвязка окладов судей и прокуроров от прожиточного минимума необходима, чтобы создать предпосылки для повышения пенсий – в Раде объяснили цель закона об учетных величинах.

В настоящее время весь гражданский сектор, включая зарплаты государственных служащих, финансируется за счет кредитов или международной донорской помощи. Об этом напомнила во время дискуссии с участием судей глава социального комитета парламента Галина Третьякова.

Как сообщал Минфин, десятки тысяч госслужащих получили зарплаты благодаря частичной компенсации в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine). В отчете проекта, опубликованном в ноябре 2024 года, говорится о 140 тысячах госслужащих за двухлетний период (2022-2024).

При этом международные партнеры не финансируют денежное обеспечение военных. На том, что партнерам нужно изменить свой подход к финансированию зарплат ВСУ, неоднократно акцентировали внимание министр финансов Сергей Марченко, глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа и другие.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован пакет законопроектов о замене прожиточного минимума, который сейчас является базой для расчета окладов различных должностных лиц, судей, прокуроров и т.п., на орудийную величину. Фактически предлагается отвязать оклады «бюджетников» от прожиточного минимума, чтобы его рост не провоцировал рост окладов должностных лиц.

Инициаторами выступила группа народных депутатов во главе с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком. В общей сложности – подписи под соответствующими законопроектами 13466, 13467, 13468, 13469 поставили более 100 народных избранников, среди которых глава социального комитета Рады Галина Третьякова и глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

Верховная Рада Украины деньги бюджет Минсоцполитики Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

