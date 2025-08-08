У Мінсоцполітики виступили за законодавче врегулювання та чітке структурування бюджету Пенсійного фонду

Мінсоцполітики хоче законодавчо врегулювати діяльність Пенсійного фонду та чітко структурувати його бюджет.

Пенсійний фонд України нині координує виплату коштів із різних джерел та використовує кілька систем звітності, тому потребує законодавчого врегулювання діяльності та впорядкування бюджету. Про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін під час розгляду законопроєкту 13551 про вдосконалення управління фінансовими ресурсами страховиків за обов’язковим державним соціальним страхуванням на засіданні профільного комітету Верховної Ради.

Формування бюджету та структура витрат

За словами міністра, бюджет ПФУ складається з коштів держбюджету, страхових внесків і платежів підприємств для виплати пільгових пенсій. Це зумовлює потребу в чіткому структуруванні бюджету за типами соціальних виплат та іншими видатками.

Прозорість для суспільства та донорів

Законопроєкт має визначити, як у ПФУ застосовуватимуться міжнародні стандарти бюджетування, яким буде розподіл бюджетних потоків та яким чином розкриватимуться показники, важливі як для громадян, так і для міжнародних донорів.

Наступні кроки

Улютін вказав, що з урахуванням позиції Мінфіну до другого читання законопроєкту необхідно доопрацювати норми бухгалтерського обліку в державному секторі.

Раніше ми писали, що відв’язка окладів суддів та прокурорів від прожиткового мінімуму потрібна, щоб створити передумови для підвищення пенсій – у Раді пояснили мету закону про орудні величини.

Наразі весь цивільний сектор, включно з зарплатами державних службовців, фінансується за рахунок кредитів або міжнародної донорської допомоги. Про це нагадала під час дискусії за участі суддів голова соціального комітету парламенту Галина Третьякова.

Як повідомляв Мінфін, десятки тисяч держслужбовців отримали зарплати завдяки частковій компенсації у рамках проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). У звіті проекту, опублікованому в листопаді 2024 року, йдеться про 140 тисяч держслужбовців за дворічний період (2022-2024).

При цьому міжнародні партнери не фінансують грошове забезпечення військових. На тому, що партнерам потрібно змінити свій підхід до фінансування зарплат ЗСУ неодноразово наголошували міністр фінансів Сергій Марченко, голова бюджетного комітету Роксолана Підласа та інші.

Навіщо потрібні орудні величини

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано пакет законопроектів про заміну прожиткового мінімуму, який наразі є базою для розрахунку окладів різних посадовців, суддів, прокурорів тощо, на орудну величину. Фактично пропонується відв’язати оклади «бюджетників» від прожиткового мінімуму, аби його зростання не провокувало зростання окладів посадовців.

Ініціаторами виступила група народних депутатів на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Загалом – підписи під відповідними законопроектами 13466, 13467, 13468, 13469 поставили більше 100 народних обранців, серед яких голова соціального комітету Ради Галина Третьякова та голова податкового комітету Данило Гетманцев.

