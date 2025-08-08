Практика судов
Зеленский рассказал о «долгом и детальном» разговоре Виткоффа с советниками по безопасности

08:21, 8 августа 2025
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о переговорах советников по безопасности и договоренности продолжить их 8 августа.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что советники по безопасности провели продолжительный и детальный разговор с участием значительного круга участников.

Напомним, что спецпосланник президента США Стив Виткофф должен был провести видеоконференцию с высокопоставленными представителями из Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы проинформировать их о своей встрече с главой Кремля Владимиром Путиным и обсудить дальнейшие шаги.

«Советники по безопасности провели довольно долгий разговор, очень детальный. Значимый состав участников был на разговоре. Это важно. Благодарю всех за работу, за искреннее желание остановить убийства и обеспечить длительный мир», – подчеркнул глава государства.

По его словам, стороны договорились продолжить переговоры в пятницу – 8 августа – так как «много еще нужно поработать».

Зеленский отметил, что Украина, как и всегда, будет работать продуктивно, потому что «нам нужен достойный мир».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что 7 августа – день, насыщенный международными контактами, направленными на достижение мира и обеспечение независимости Украины.

Как стало известно, президент США Дональд Трамп планирует провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а после этого возможна встреча с участием Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский

