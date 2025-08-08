Зеленський розповів про «довгу і детальну» бесіду Віткоффа з безпековими радниками

Президент України Володимир Зеленський повідомив про переговори безпекових радників та домовленість продовжити їх 8 серпня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що безпекові радники провели тривалу й детальну розмову за участі вагомого кола учасників.

Нагадаємо, що спецпосланець президента США Стів Віткофф мав провести відеоконференцію з високопосадовцями з України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, щоб поінформувати їх про свою зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним і обговорити подальші кроки.

«Безпекові радники провели доволі довгу розмову, дуже детальну. Вагомий склад учасників був на розмові. Це важливо. Дякую всім за роботу, за справжнє бажання зупинити вбивства й забезпечити тривалий мир», – наголосив глава держави.

За його словами, сторони домовилися продовжити переговори у п’ятницю – 8 серпня – адже «багато ще треба попрацювати».

Зеленський підкреслив, що Україна, як і завжди, працюватиме продуктивно, бо «нам потрібен достойний мир».

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що 7 серпня – день насичений на міжнародні контакти, спрямовані на досягнення миру та гарантування незалежності України.

Як стало відомо, Президент США Дональд Трамп планує провести особисту зустріч з Путіним вже наступного тижня, а після цього можлива зустріч за участі Володимира Зеленського.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.