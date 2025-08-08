В Киеве водитель Subaru в состоянии алкогольного опьянения влетел в парк, где сидели люди – фото

От сильного удара осколки автомобиля разлетелись и ранили двух женщин, которые сидели на скамейке.

В Подольском районе столицы полиция задержала 36-летнего водителя Subaru, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП с пострадавшими.

Инцидент произошел вечером 7 августа около 19:00 возле Куреневского парка. По данным следствия, водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. От сильного удара осколки автомобиля разлетелись и ранили двух женщин 57 и 59 лет, которые сидели на скамейке. Пострадавших с переломами ног и другими травмами госпитализировали.

На месте происшествия водителя проверили на содержание алкоголя в крови — алкотестер показал 1,9 промилле. Мужчину задержали.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (управление транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее телесные повреждения потерпевшему). Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы.

