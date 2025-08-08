У Києві водій на Subaru в стані алкогольного сп’яніння влетів у парк, де сиділи люди – фото

Від сильного удару уламки автомобіля розлетілися та поранили двох жінок, які сиділи на лавці.

У Подільському районі столиці поліція затримала 36-річного водія Subaru, який, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спричинив ДТП із потерпілими.

Інцидент стався ввечері 7 серпня близько 19:00 поблизу Куренівського парку. За даними слідства, керманич не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево. Від сильного удару уламки автомобіля розлетілися та поранили двох жінок 57 та 59 років, які сиділи на лавці. Постраждалих із переломами ніг та іншими травмами госпіталізували.

На місці події водія перевірили на вміст алкоголю в крові — алкотестер показав 1,9 проміле. Чоловіка затримали.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (керування транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило тілесні ушкодження потерпілому). Порушнику загрожує до трьох років позбавлення волі.

