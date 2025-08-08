Верховный Суд объяснил, почему отправление через «нелегального» курьера является ненадлежащим сообщением

Верховный Суд разъяснил, надлежащее ли сообщение о завершении досудебного расследования, направленное курьерской службой, которая не внесена в Единый государственный реестр операторов почтовой связи.

Отправка уведомления о завершении досудебного расследования курьерской службой, которая не внесена в реестр операторов почтовой связи, не может считаться надлежащим уведомлением. На этом подчеркнули в Верховном Суде.

Суть дела

В уголовном производстве по обвинению лица в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 307 УК Украины, суды предыдущих инстанций закрыли дело на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины – в связи с истечением сроков досудебного расследования.

Прокурор в кассационной жалобе настаивал, что сторону защиты надлежащим образом уведомили о завершении досудебного расследования, в том числе через курьерскую службу ЧП «Научно-производственная фирма "ТВИН-ДМ"».

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил решение без изменений, указав, что материалы дела не содержат подтверждений получения защитником и обвиняемым уведомления способом, предусмотренным законом.

На момент направления уведомления (7 июня 2024 года) уже действовал Единый государственный реестр операторов почтовой связи, но ЧП «ТВИН-ДМ» в нем не значилось.

Как следует из изученного местным судом ответа на адвокатский запрос в НКЭК от 15 июля 2024 года, сообщений о начале осуществления деятельности в сфере предоставления услуг почтовой связи от частного предприятия «Научно-производственная фирма "ТВИН-ДМ"» на дату предоставления ответа на этот запрос в НКЭК не поступало, сведения в Единый государственный реестр операторов почтовой связи о данном предприятии не вносились, соответственно, это предприятие не является оператором почтовой связи.

Недостатки доказательств прокурора

Приобщенные прокурором накладные в подтверждение даты отправки уведомления стороне защиты о предоставлении доступа к материалам досудебного расследования не соответствуют требованиям Правил предоставления услуг почтовой связи, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 5 марта 2009 года № 270, поскольку на них отсутствует оттиск календарного штемпеля, который подтверждал бы прием почтового отправления, контроль за маршрутом и временем нахождения в пути.

Вывод

Верховный Суд подчеркнул, что отправка уведомления о завершении досудебного расследования курьерской службой, которая не внесена в реестр операторов почтовой связи, не может считаться надлежащим уведомлением.

Постановление КУС ВС от 2 июля 2025 года по делу № 199/4716/24 (производство № 51-801км25).

