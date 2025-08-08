Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд пояснив, чому відправлення через «нелегального» кур’єра є неналежним повідомленням

10:38, 8 серпня 2025
Верховний Суд роз’яснив, чи є належним повідомлення про завершення досудового розслідування, надіслане кур’єрською службою, яка не внесена до Єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку.
Відправлення повідомлення про завершення досудового розслідування кур’єрською службою, яка не внесена до реєстру операторів поштового зв’язку, не може вважатися належним повідомленням. На цьому наголосили у Верховному Суді.

Суть справи

У кримінальному провадженні за обвинуваченням особи у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 307 КК України, суди попередніх інстанцій закрили справу на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України – через закінчення строків досудового розслідування.

Прокурор у касаційній скарзі наполягав, що сторону захисту належним чином повідомили про завершення досудового розслідування, у тому числі через кур’єрську службу ПП «Науково-виробнича Фірма "ТВІН-ДМ"».

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд залишив рішення без змін, зазначивши, що матеріали справи не містять підтверджень отримання захисником та обвинуваченим повідомлення у спосіб, передбачений законом.

На момент направлення повідомлення (7 червня 2024 року) вже діяв Єдиний державний реєстр операторів поштового зв’язку, але ПП «ТВІН-ДМ» у ньому не значилося.

Як випливає з дослідженої місцевим судом відповіді на адвокатський запит до НКЕК від 15 липня 2024 року, повідомлень про початок здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку від приватного підприємства «Науково-виробнича Фірма "ТВІН-ДМ"» на дату надання відповіді на цей запит до НКЕК не надходило, відомості до Єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку про зазначене підприємство не вносилися, відповідно, це підприємство не є оператором поштового зв’язку.

Недоліки доказів прокурора

Долучені прокурором накладні на підтвердження дати відправлення повідомлення стороні захисту про надання доступу до матеріалів досудового розслідування не відповідають вимогам Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 року № 270, оскільки на них немає відбитка календарного штемпеля, який би підтверджував приймання поштового відправлення, контроль за маршрутом і часом перебування в дорозі.

Висновок

Верховний Суд підкреслив, що відправлення повідомлення про завершення досудового розслідування кур’єрською службою, яка не внесена до реєстру операторів поштового зв’язку, не може вважатися належним повідомленням.

Постанова ККС ВС від 2 липня 2025 року у справі № 199/4716/24 (провадження № 51-801км25).

