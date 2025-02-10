Дональд Трамп розкритикував рішення окружного судді про блокування доступу команді Ілона Маска до аудиту грошових переказів Мінфіну США

В свою чергу, Ілон Маск закликав до імпічменту судді, який заблокував доступ DOGE до системи Міністерства фінансів, через яку можна було побачити, кому насправді йшли виплати.

На фото Окружний суддя Пол Енгельмаєр (Paul Engelmayer)

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп на 100% не згоден із рішенням федерального судді, яке забороняє Департаменту з питань ефективності уряду (DOGE) доступ до платіжної системи Міністерства фінансів. Про це він сказав під час інтерв’ю Fox News.

Нагадаємо, що тиждень тому міністр фінансів США Скотт Бессент надав представникам Ілона Маска в Департаменті ефективності державного управління (DOGE) потужний інструмент для моніторингу та потенційного обмеження державних витрат – доступ у режимі перегляду до платіжної системи казначейства. Завдяки цьому команда Маска могла б побачити, хто отримував виплати за грантами, які виділяв федеральний уряд.

Однак згодом прокурори кількох штатів подали позов, і 8 лютого окружний суддя південного округу Нью-Йорка Пол Енгельмаєр погодився обмежити доступ Ілона Маска та його команди з питань ефективності уряду, DOGE, до платіжних систем і систем даних Міністерства фінансів.

Дональд Трамп вказав, що не згоден з цим рішенням на 100%. «Я вважаю, що це божевілля. І ми повинні вирішити проблему ефективності. Ми повинні вирішити проблему шахрайства, марнотратства, зловживань, усіх речей, які увійшли в уряд. Ви подивіться на USAID, яке там шахрайство», - відповів Трамп.

«Ми говоримо про сотні мільйонів доларів грошей, які йдуть туди, куди вони не повинні йти», — сказав Трамп, відповідаючи на запитання про те, що DOGE виявив під час перевірки федеральних агентств на предмет перевитрат уряду, шахрайства та корупції.

Наказ судді забороняє DOGE доступ до системи казначейства принаймні до 14 лютого, коли Енгельмайер призначив слухання для повторного розгляду цього питання.

При цьому наказ судді забороняє доступ не лише Ілону Маску, а й « політичним призначенцям, спеціальним державним службовцям і будь-яким державним службовцям, визначеним агентством за межами Міністерства фінансів, доступ до платіжних систем Міністерства фінансів або будь-яких інших даних, які зберігаються Міністерством фінансів і містять особисту інформацію». Відповідачами у справі названі Дональд Трамп, міністр Скотт Бессент і Мінфін США.

Суддя заборонив доступ, бо існує «ризик розкриття чутливої ​​та конфіденційної інформації».

Ілон Маск, віце-президент Джей Ді Венс та інші розкритикували цей наказ.

«Якби суддя намагався вказувати генералу, як проводити військову операцію, це було б незаконно. Якщо суддя намагався наказувати генеральному прокурору, як використовувати свої дискреційні повноваження як прокурора, це також незаконно. Суддям не дозволяється контролювати законну владу виконавчої влади», — зазначив Венс.

В свою чергу, Ілон Маск закликав до імпічменту федерального судді. «Корумпований суддя захищає корупцію», — написав Маск.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.