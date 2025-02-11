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ВПО пояснили, куди потрібно подавати документи для отримання субсидії на оплату житла

09:07, 11 лютого 2025
Документи для отримання субсидії на оплату житла ВПО може подати у чотири способи.
ВПО пояснили, куди потрібно подавати документи для отримання субсидії на оплату житла
Фото: Getty Images
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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало, в який спосіб і до яких установ потрібно надати документи внутрішньо переміщеній особі для отримання субсидії на оплату житла.

Відповідно до постанови Уряду від 29.10.2024 № 1225 для отримання субсидії обов’язково подаються заява та договір найму, підписані наймачем та наймодавцем або їх законними представниками, у паперовій чи електронній формі (особа посвідчується відповідно документом або накладанням кваліфікованого електронного підпису).

За необхідності також додаються:

- копії документів, що підтверджують повноваження законного представника, відомості про розірвання шлюбу, встановлення для подружжя режиму окремого проживання, стягнення аліментів, визначення місця проживання дитини з одним із батьків тощо;

- копії документів, що підтверджують право розпорядження житловим приміщенням;

- документи, що підтверджують обставини, які мають суттєве значення для  права на призначення субсидії: належність осіб до складу домогосподарства наймача (на дату подачі заяви) та відсутність обставин, які виключають право на призначення субсидії.

Документи подаються наймачем житла та наймодавцем за їх вибором:

- до органів Пенсійного фонду України (до відділів обслуговування громадян, через вебпортал електронних послуг, мобільний додаток «Пенсійний фонд»);

- до центрів надання адміністративних послуг;

- до уповноважених банків, перелік яких розміщується на офіційних вебресурсах Мінсоцполітики та Пенсійного фонду України, які надали згоду на прийняття, обробку та передачу Пенсійному фонду України заяви, договору найму та інших документів;

- в електронній формі за допомогою засобів Соціального вебпорталу електронних послуг Мінсоцполітики (за технічної можливості).

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ВПО субсидія

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