Стало відомо, скільки Національного кешбеку українці отримали за червень

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомило, що Уряд виплатив українцям близько 490 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва у червні.
«Виплати отримали понад 3,5 млн учасників програми, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та активували свої картки для виплат у застосунку Дія», - заявили у відомстві.
Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також кошти можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.
Ключові цифри програми станом на 31 липня 2025 року:
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