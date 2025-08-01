Стало відомо, скільки Національного кешбеку українці отримали за червень

За червень Національний кешбек отримали понад 3,5 млн учасників програми.

Фото: fintechinsider.com.ua

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Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомило, що Уряд виплатив українцям близько 490 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва у червні.

«Виплати отримали понад 3,5 млн учасників програми, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та активували свої картки для виплат у застосунку Дія», - заявили у відомстві.

Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також кошти можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.

Ключові цифри програми станом на 31 липня 2025 року:

близько 3,4 млрд грн — загальна сума виплаченого кешбеку від старту програми у вересні 2024 року;

58,5% від усіх користувачів — віком до 45 років; 23,7% — у віці 45-60 років, 17,8% — 60+;

61% користувачів — жінки, 39% — чоловіки;

у програмі зареєструвалося понад 1800 виробників;

кешбек доступний на близько 400 тисяч споживчих товарів українського виробництва.

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