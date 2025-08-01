Суддя КСУ під час висловлення окремої думки має утримуватися від висловлювань, які можуть завдати шкоди авторитету КСУ, а також утримується від публічних висловлювань, зокрема у медіа та соціальних мережах, іншої поведінки, яка може підривати довіру до КСУ.

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Конституційний Суд України затвердив Правила професійної етики судді КСУ. Відповідне рішення оформлене постановою від 22 липня.

Зокрема, у Правилах визначено, що поведінка судді КСУ має зміцнювати довіру суспільства до КСУ та конституційного судочинства.

Як зазначено у документі, суддя КСУ, серед іншого:

утримується від неформальних відносин із представниками органів публічної влади, якщо такі відносини прямо або опосередковано впливають на незалежність чи неупередженість судді чи КСУ або створюють у розсудливого стороннього спостерігача обґрунтовані сумніви щодо об’єктивності судді. У разі спроби такого впливу суддя КСУ зобов’язаний негайно повідомити про це Збори суддів КСУ

у разі виникнення ризику відсутності кворуму, необхідного для ухвалення актів КСУ, суддя КСУ враховує, що потреба в розгляді справи КСУ як органом конституційної юрисдикції може бути пріоритетнішою, ніж підстави для самовідводу судді КСУ, за умови, що вони не є істотними і не впливають на неупередженість судді КСУ

зберігає таємницю обговорення під час розгляду справ, дотримується конфіденційності з питань підготування актів у конституційному провадженні та внутрішньої діяльності Суду.

може публічно висловлювати свою думку щодо суті лише тих справ, у яких конституційне провадження завершено.

конфіденційну інформацію та будь-яку іншу інформацію з обмеженим доступом, отриману під час здійснення повноважень, суддя КСУ не повинен використовувати або розголошувати за будь-яких умов, не пов’язаних зі здійсненням таких повноважень

під час реалізації права на окрему думку суддя КСУ є вільним в оцінюванні змісту актів КСУ, рівня їх аргументованості, однак має утримуватися від висловлювань, які можуть завдати шкоди незалежності, неупередженості та авторитету КСУ чи судді КСУ

може брати участь у публічному дискурсі з правових, конституційних і суспільно значущих питань за умови дотримання принципів нейтральності, зваженості й утримання від коментарів, які можуть поставити під сумнів неупередженість чи авторитет КСУ

не використовує статус судді КСУ для просування власних приватних інтересів або інтересів інших осіб та не допускає виникнення враження у розсудливого стороннього спостерігача, що особа може перебувати у привілейованому становищі або впливати на діяльність КСУ чи судді

зобов’язаний брати участь у засіданнях Суду та його органів, включно з дорадчими й допоміжними, за винятком випадків відсутності з поважних причин.

має право інформувати громадськість, наукову і професійну правничу спільноту про акти Суду та його юридичні позиції як на національному, так і на міжнародному рівнях.

користується правом на свободу вираження поглядів, гарантованим Конституцією України та міжнародними стандартами, ураховуючи свій статус та обов’язок зберігати незалежність, неупередженість і гідність Судді.

утримується від публічних висловлювань, зокрема у медіа та соціальних мережах, іншої поведінки, яка може підривати довіру до КСУ, стати приводом для сумнівів у його неупередженості, зокрема через прихильність у ставленні до політичних діячів чи партій.

не обмежений у вираженні своїх поглядів на захист верховенства права та незалежності Суду, якщо ці фундаментальні цінності опиняються під загрозою.

може брати участь у вдосконаленні законодавства щодо здійснення конституційного судочинства, якщо це не перешкоджає виконанню посадових обов’язків і не створює загрози для його незалежності чи неупередженості.

підтримує Сили оборони України.

після припинення повноважень (звільнення) суддя КСУ продовжує бути стриманим у своїй поведінці загалом та в публічних заявах зокрема, а також щодо питань, які можуть поставити під сумнів його незалежність, неупередженість та політичну нейтральність під час виконання ним своїх обов’язків.

після припинення повноважень (звільнення) суддя КСУ продовжує дотримуватися конфіденційності щодо інформації з обмеженим доступом, яка стала йому відомою під час здійснення ним повноважень.

Суддя, який виконує адміністративні повноваження, поважає незалежність і неупередженість КСУ та судді КСУ, не вдається до дій чи вчинків, які можуть становити загрозу незалежності, безсторонності та рівності суддів.

Суддя має право ініціювати питання, що стосуються дотримання та застосування Правил, на Зборах суддів Суду.

Порушення Правил не може бути самостійною підставою для притягнення Судді до дисциплінарної відповідальності. Правила можуть бути змінені у порядку, передбаченому для їх ухвалення.

Нижче наводимо текст Правил.

Автор: Наталя Мамченко

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