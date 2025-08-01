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Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: Лубінець заявляє про можливе приховування злочину

15:38, 1 серпня 2025
ДБР розслідує можливе приховування тяжкого злочину з боку працівників СІЗО та поліції.
Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: Лубінець заявляє про можливе приховування злочину
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про ймовірне приховування обставин смерті ув’язненого в Київському слідчому ізоляторі, що сталася у грудні 2024 року.

За словами Лубінця, ув’язнений помер через шість днів після того, як йому були нанесені смертельні тілесні ушкодження.

Він зазначив, що першочергові документи СІЗО на момент події містили інформацію про травмування з необережності.

Втім, під час незалежного вивчення документів фахівці Офісу омбудсмана з’ясували, що працівники СІЗО, ймовірно, знали про насильницький характер інциденту, однак не повідомили про це прокуратуру та слідчих.

Крім того, як стверджується, співробітники Шевченківського районного управління поліції, які прибули на місце події, могли передати слідчим неправдиву інформацію, що, у свою чергу, ускладнило об’єктивне розслідування і подальший судовий розгляд.

ДБР у Києві відкрило кримінальне провадження щодо можливого приховування тяжкого злочину з боку працівників СІЗО та поліції.

«Місця несвободи не повинні бути «сірою зоною» для катувань, насильства чи беззаконня. Офіс Омбудсмана системно і незалежно моніторить ситуацію в СІЗО по всій країні», — наголосив Дмитро Лубінець.

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СІЗО ДБР Дмитро Лубінець

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