Український режисер виграв суд в HBO щодо незаконного використання його твору в серіалі «Чорнобиль»

Режисер Андрій Приймаченко відстояв свої авторські права у справі проти телеканалу НВО.

Фото: HBO

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Український режисер та креативний директор Андрій Приймаченко дійшов згоди з НВО через суд Нью-Йорка після того, як телеканал використав його твір у серіалі «Чорнобиль» і не вказала авторство. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Загалом розгляд справи в суді тривав понад 6 років.

«Угоду з HBO укладено. Внаслідок процесу в Окружному суді Південного округу Нью-Йорка сторони дійшли згоди. Це суттєвий прецедент, коли вдалось відстояти авторське право українця у суді США у справі з однією з найбільших американських (і світових) медіа компаній», – заявив він.

У 2019 році, коли компанія HBO випустила серіал «Чорнобиль» у 1-й серії використали відео Приймаченка без його дозволу.

Мова йде про візуалізацію запису телефонних переговорів 26 квітня 1986 року диспетчера центрального пункту пожежного зв'язку з диспетчерами воєнізованої пожежної частини Чорнобильської АЕС.

Креативний директор напряму звертався до режисера Крега Мейзіна. Однак відповідь прийшла від юристів НВО: це відео 100% унікальне і зроблене командою.

Проте українцеві вдалось відстояти своє авторське право на свій твір, адже відео візуалізації Андрія Приймаченка було завантажене на YouTube-канал «Студія Передова» ще 18 березня 2013 року — за 6 років до випуску серіалу.

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