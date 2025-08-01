Практика судів
  1. Суд інфо

Конкурс до апеляційних господарських судів — двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

17:08, 1 серпня 2025
У ВККС визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів апеляційних господарських судів.
Конкурс до апеляційних господарських судів — двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В засіданні Другої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів апеляційних господарських судів.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 31 липня Комісією ухвалено такі рішення:

Трускавецький Василь Петрович - 708,7 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді

Башкєєва Алевтина Олександрівна - припинено кваліфікаційне оцінювання та участь у конкурсі

Голенко Ірина Петрівна - 706,9 - підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді

Бородкін Дмитро Іванович - 438,7 - не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді

У ВККС додали, що загалом проведено співбесіди з 77 кандидатами: 48 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді, 18 кандидатів – не підтвердили, з 11 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя ВККС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС 15 серпня визначить переможців конкурсу на посади суддів апеляційних адміністративних судів

Станом на 1 серпня визнані такими, що відповідають посаді судді апеляційного адміністративного суду 43 претендента.

Юлія Свириденко доручила міністру фінансів підготуватися до формування конкурсної комісії для відбору керівника Митної служби з «міжнародниками»

Кабмін готується почати відбір керівника Митної служби з вирішальним голосом міжнародних експертів.

Конституційний Суд України затвердив Правила професійної етики судді КСУ

Суддя КСУ під час висловлення окремої думки має утримуватися від висловлювань, які можуть завдати шкоди авторитету КСУ, а також утримується від публічних висловлювань, зокрема у медіа та соціальних мережах, іншої поведінки, яка може підривати довіру до КСУ.

Законопроекти про поліграф для суддів досі знаходяться на розгляді у парламенті

У Верховній Раді досі знаходяться законопроекти про поліграф для суддів, незважаючи на негативний висновок Венеційської комісії.

Домовилися діяти відкрито, щоб рухатися вперед – кандидат на директора БЕБ Олександр Цивінський про розмову з Юлією Свириденко

Олександр Цивінський повідомив про результати розмови з прем’єр-міністром Юлією Свириденко стосовно питання призначення директора БЕБ.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    заступник голови Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Бадюков
    Юрій Бадюков
    суддя Харківського окружного адміністративного суду