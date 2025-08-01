Конкурс до апеляційних господарських судів — двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

У ВККС визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів апеляційних господарських судів.

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В засіданні Другої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів апеляційних господарських судів.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 31 липня Комісією ухвалено такі рішення:

Трускавецький Василь Петрович - 708,7 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді

Башкєєва Алевтина Олександрівна - припинено кваліфікаційне оцінювання та участь у конкурсі

Голенко Ірина Петрівна - 706,9 - підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді

Бородкін Дмитро Іванович - 438,7 - не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді

У ВККС додали, що загалом проведено співбесіди з 77 кандидатами: 48 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді, 18 кандидатів – не підтвердили, з 11 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії.

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