Законопроекти про поліграф для суддів досі знаходяться на розгляді у парламенті

У Верховній Раді досі знаходяться законопроекти про поліграф для суддів, незважаючи на негативний висновок Венеційської комісії.

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Як відомо, 31 липня Верховна Рада прийняла законопроект 13533 , який передбачає проходження поліграфу не менше одного разу на два роки працівниками НАБУ, САП, Бюро економічної безпеки, Офісу Генерального прокурора, Державного бюро розслідувань, Національної поліції, які мають допуск до державної таємниці.

Також, за словами прем’єр-міністра Юлії Свириденко, поліграф чекає кандидата на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського.

Слід зазначити, що ідея поліграфу не є новою – періодично пропонується поширити перевірку на детекторі брехні на різних посадовців, зокрема на суддів.

Так, рішенням РНБО, уведеним в дію Указом Президента Володимира Зеленського від 30 червня 2023 року №359/2023 було вирішено звернутися до суб'єктів права законодавчої ініціативи щодо необхідності розгляду змін до законів «Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу раду правосуддя» щодо:

можливості запровадження періодичного психофізіологічного опитування суддів із застосуванням поліграфа;

запровадження психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа як умови при доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду, конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду.

«Мають бути перевірки доброчесності суддів. І не лише перед призначенням на посаду. Час може, на жаль, змінювати людей, щодо яких на початку роботи в судах був позитивний висновок. І вважаю, що варто перевіряти, зокрема, з використанням детектора брехні», - підкреслив тоді Володимир Зеленський.

«Буде зроблена ціла низка заходів, які будуть використовуватися при доборі суддів і при подальшій діяльності суддів – поліграф», - пояснив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

У липні 2023 року голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов зареєстрував на виконання рішення РНБО законопроект 9454. Як зазначив тоді Денис Маслов, у законопроекті 9454 «передбачено запобіжник».

«Перевірка на детекторі брехні буде проводитися за рішенням Вищої ради правосуддя – вищого органу судової гілки влади. І тут немає впливу ні виконавчої гілки влади, ні законодавчої. Усе повністю відповідає стандартам незалежності суддів», - вказав він.

«Пропонується перевірка кандидатів на посаду судді із застосуванням поліграфа, що цілком виправдано. Нині в Україні вже застосовується опитування за допомогою поліграфа при проведенні конкурсу й доборі кандидатів на різні посади – у БЕБ, НАБУ і Нацполіції. Також застосування поліграфа можливе в різних процедурах щодо чинних суддів: під час моніторингу, дисциплінарних проваджень», - пояснив тоді парламентарій.

Цей законопроект наразі не є відхиленим чи відкликаним та перебуває у статусі «опрацьовується у комітеті», незважаючи на те, що у жовтні 2023 року Венеційська комісія визнала детектор брехні для суддів «недоречним».

Однак, згодом, у 2024 році був зареєстрований законопроект 11395 про внесення змін до Закону «Про державну таємницю» щодо удосконалення заходів з охорони державної таємниці. Ініціаторами проекту виступили члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський, Олександр Завітневич, Мар’яна Безугла, Ігор Копитін та Юрій Здебський.

Він передбачає, що СБУ відмовлятиме у допуску до держтаємниці посадовцям, які не повідомили про свій виїзд у приватних справах за кордон чи не пройшли поліграф, що матиме наслідком звільнення чи переведення. У тому числі, суддям. Цей законопроект також «знаходиться на розгляді» у відповідному комітеті, не є відкликаним чи відхиленим.

Аналогічно, на опрацюванні лишається законопроект 10322 авторства Федора Веніславського «Про проведення дослідження із застосуванням поліграфа стосовно певних категорій посадових осіб органів державної влади України», яким пропонується перевіряти на поліграфі і суддів, і депутатів, й інших посадовців.

Автор: Наталя Мамченко

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