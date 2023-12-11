Федір Веніславський пропонує все ж перевірити суддів Верховного Суду на поліграфі, а заразом і членів ВРП та ВККС

Став відомий текст законопроекту, яким Федір Веніславський пропонує перевірити членів Вищої ради правосуддя, ВККС та суддів Верховного Суду на детекторі брехні.

Суддів Верховного Суду все ж пропонують перевірити на детекторі брехні. Так, 11 грудня опубліковано текст законопроекту 10322 авторства Федора Веніславського «Про проведення дослідження із застосуванням поліграфа стосовно певних категорій посадових осіб органів державної влади України».

Як зазначає автор, на сьогодні вкрай важливо забезпечити комплектування усієї вертикалі органів виконавчої влади високопрофесійними, державницькими та доброчесними кадрами, поставити надійний заслон проникненню та перебуванню на відповідальних владних посадах агентів спецслужб рф та осіб, які у будь-який інший спосіб можуть діяти в інтересах росії та на шкоду Україні, а також осіб, чиї позиції та вчинки ідуть врозріз інтересам держави, становлять загрозу національній безпеці.

Він пропонує визначити перелік посадовців, стосовно яких проводиться поліграф, а саме:

народних депутатів України;

Прем’єр-міністра, Першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів, а також міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів, їх перших заступників, заступників, державних секретарів міністерств, керівника Офісу Президента та його заступників;

Генпрокурора, керівника Нацполіції, директора ДБР, директора Бюро економічної безпеки, директора НАБУ, голови Державної митної служби, голови Державної міграційної служби, їх перших заступників, заступників;

Головнокомандувача Збройних Сил України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України; командувача об’єднаних сил Збройних Сил України, командувачів видів та окремих родів військ (сил) ЗСУ, командувачів (начальників) органів військового управління, командирів з’єднань, Голови СБУ, керівників розвідувальних органів, начальника Управління державної охорони України, начальників обласних та міських військових адміністрацій, їх перших заступників, заступників, а також посадових осіб цих органів, що мають військове звання вищого офіцерського складу;

суддів Конституційного Суду України;

суддів Верховного Суду;

членів Вищої ради правосуддя;

членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Дослідження також проводиться стосовно кандидатів на зайняття посад, передбачених частиною першою цією статті, окрім осіб, що обираються шляхом виборів.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 7 грудня підписав Указ №812/2023 про увільнення Федора Веніславського від виконання обов’язків Представника Президента України у Верховній Раді України

Також нагадаємо, раніше Володимир Зеленський 30 червня увів в дію рішення РНБО стосовно боротьби з корупцією в судах. Серед іншого рішення РНБО передбачає перевірку всього колективу суду, якщо одного з суддів спіймали на хабарі. У тому числі – й перевірку суддів Верховного Суду.

На виконання цього рішення у Верховній Раді 3 липня зареєстрували відповідний законопроект 9454.

Втім, Венеційська комісія 9 жовтня оприлюднила Висновок на цей законопроект про поліграф для суддів, де заявила, що це є «досить суперечливим питанням».

Автор: Наталя Мамченко

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