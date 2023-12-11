Два випадки, коли мобілізованого працівника можна звільнити: подробиці

Законні підстави для звільнення працівника з роботи у період служби за призовом під час мобілізації існують на підставі письмової заяви працівника.

Джерело фото: pon.org.ua

Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці повідомляє про внесення змін до частини 3 статті 119 Кодексу законів про працю України, що стосуються захисту прав працівників під час призову на військову службу під час мобілізації.

Зазначено, що працівники, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, під час періоду дії особливого стану зберігають право на місце роботи та посаду. Процес збереження трудових відносин відбувається до закінчення строку військової служби або до дня фактичного звільнення працівника зі служби.

У той же час, відносини з працівником, який був призваний на військову службу, можуть бути розірвані за власним бажанням працівника або на підставі угоди між сторонами, що визначається на підставі письмової заяви працівника.

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