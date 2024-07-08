СБУ відмовлятиме у допуску до держтаємниці посадовцям, які не повідомили про свій виїзд у приватних справах за кордон чи не пройшли поліграф, що матиме наслідком звільнення чи переведення

При цьому надання допуску до держтаємниці передбачатиме проходження громадянином психіатричного огляду, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин.

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Посадовців зможуть звільняти чи переводити, якщо вони маючи допуск чи доступ до державної таємниці, не виконали низку умов. Це передбачає законопроект про внесення змін до Закону «Про державну таємницю» щодо удосконалення заходів з охорони державної таємниці 11395 від 4 липня 2024 року. Ініціаторами проекту виступили члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський, Олександр Завітневич, Мар’яна Безугла, Ігор Копитін та Юрій Здебський.

Так, законопроект передбачає, що допуск до державної таємниці надається органом Служби безпеки України дієздатним громадянам України (що не мають громадянства чи підданства іноземної держави), віком від 18 років, які потребують його за умовами своєї службової, виробничої, трудової, наукової чи науково-технічної (науково-дослідної) діяльності або навчання, після проведення їх перевірки.

Надання допуску передбачає:

подання громадянином у письмовій формі протягом 30 календарних днів з моменту його призначення (обрання) чи фактичного вступу на посаду або з моменту віднесення посади до такої, що потребує надання допуску та доступу до державної таємниці, до режимно-секретного органу (РСО) інформації та документів про себе та близьких родичів, а також згоди на проведення перевірки у зв’язку з наданням допуску до державної таємниці, у тому числі на проходження психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа, та на використання наданих ним персональних даних та інших матеріалів, визначених нормативно-правовими актами у сфері охорони державної таємниці;

взяття громадянином на себе письмового зобов’язання щодо збереження державної таємниці, яка буде йому довірена, та одержання у письмовій формі згоди громадянина на передбачені законом обмеження прав у зв'язку з наданням йому допуску до державної таємниці;

ознайомлення громадянина з мірою відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю;

проходження громадянином психіатричного огляду, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин;

оформлення відповідним РСО документів у зв’язку з наданням громадянину допуску до державної таємниці;

перевірку громадянина у зв’язку з наданням допуску до державної таємниці.

Громадянин, який без поважних причин не подав у визначений строк до РСО документи та інформацію, необхідні для розгляду питання про надання йому допуску до державної таємниці, протягом 15 робочих днів після закінчення строку подання таких документів переводиться на іншу роботу або службу, не пов’язану з державною таємницею, або звільняється.

Рішення про відмову у наданні допуску до державної таємниці приймається органом СБУ, якщо громадянин України зокрема:

має громадянство (підданство) іноземної держави чи держав, набув громадянство (підданство) іноземної держави, набув громадянство України внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;

порушив клопотання про вихід із громадянства України, втратив громадянство України чи припинив його іншим шляхом;

оформив документи для виїзду на постійне місце проживання до іноземної держави, строк дії яких не закінчився, або оформлює, або оформляв протягом останнього року такі документи, отримав посвідку на проживання в іноземній державі, або залишився на постійне проживання за кордоном, звернувся до компетентних органів іноземної держави із заявою чи клопотанням про набуття громадянства (підданства) іншої держави;

має будь-яку форму психічних розладів, які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці, відповідно до переліку, затвердженого Міністерством охорони здоров'я України і Службою безпеки України;

сприяє чи надавав сприяння іноземній державі, іноземній організації чи їх представникам, а також окремим іноземцям чи особам без громадянства, що завдає чи може завдати шкоди інтересам національної безпеки України, або бере чи брав участь у діяльності заборонених політичних партій, громадських об’єднань після їх заборони у порядку, встановленому законом, а також діяльності політичних партій чи громадських організацій – нерезидентів України, що створюють загрозу національній безпеці України;

відмовляється від проходження психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа, перешкоджає (протидіє) його проведенню;

маючи допуск або доступ до державної таємниці, не повідомив у встановленому порядку про свій виїзд у приватних справах за межі України;

не має обґрунтованої необхідності в роботі із секретною інформацією.

Громадянин, якому відмовлено у наданні допуску до державної таємниці, якщо виконання трудових чи службових обов'язків вимагає доступу до державної таємниці, а переміщення на інше робоче місце чи іншу посаду неможливе, в передбаченому законодавством порядку протягом 15 робочих днів переводиться на іншу роботу або службу, не пов’язану з державною таємницею, чи звільняється після отримання державним органом, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією повідомлення органів СБУ про таку відмову.

Повторне звернення державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації до органу СБУ для розгляду питання про надання громадянину допуску до державної таємниці можливе за умови зміни обставин (підстав), за яких у наданні допуску йому було відмовлено.

Автор: Наталя Мамченко

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