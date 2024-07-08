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СБУ будет отказывать в допуске к гостайне должностным лицам, которые не сообщили о своем выезде по частным делам за границу или не прошли полиграф, что повлечет увольнение или перевод

08:35, 8 июля 2024
При этом предоставление допуска к гостайне будет предусматривать прохождение гражданином психиатрического осмотра, в том числе на предмет употребления психоактивных веществ.
СБУ будет отказывать в допуске к гостайне должностным лицам, которые не сообщили о своем выезде по частным делам за границу или не прошли полиграф, что повлечет увольнение или перевод
Источник фото: istockphoto
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Должностных лиц смогут увольнять или переводить, если они, имея допуск или доступ к государственной тайне, не выполнили ряд условий. Это предусматривает законопроект о внесении изменений в Закон «О государственной тайне» об усовершенствовании мер по охране государственной тайны 11395 от 4 июля 2024 года. Инициаторами проекта выступили члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский, Александр Завитневич, Марьяна Безуглая, Игорь Копытин и Юрий Здебский.

Так, законопроект предусматривает, что допуск к государственной тайне предоставляется органом Службы безопасности Украины дееспособным гражданам Украины (не имеющим гражданства или подданства иностранного государства), в возрасте от 18 лет, требующих его по условиям своей служебной, производственной, трудовой, научной или научно- технической (научно-исследовательской) деятельности или обучения после проведения их проверки.

Предоставление допуска предполагает:

  • представление гражданином в письменной форме в течение 30 календарных дней с момента его назначения (избрания) или фактического вступления в должность или с момента отнесения должности к требующей предоставления допуска и доступа к государственной тайне, в режимно-секретный орган (РСО) информации и документов о себе и близких родственниках, а также согласия на проведение проверки в связи с предоставлением допуска к государственной тайне, в том числе на прохождение психофизиологического опроса с применением полиграфа, и на использование предоставленных им персональных данных и других материалов, определенных нормативно-правовыми актами в области охраны государственной тайны;
  • взятие гражданином на себя письменного обязательства по сохранению государственной тайны, которая будет ему вверена, и получение в письменной форме согласия гражданина на предусмотренные законом ограничения прав в связи с предоставлением ему допуска к государственной тайне;
  • ознакомление гражданина с мерой ответственности за нарушение законодательства о государственной тайне;
  • прохождение гражданином психиатрического осмотра, в том числе на предмет употребления психоактивных веществ;
  • оформление соответствующим РСО документов в связи с предоставлением гражданину допуска к государственной тайне;
  • проверку гражданина в связи с предоставлением допуска к государственной тайне.

Гражданин, без уважительных причин не подавший в определенный срок в РСО документы и информацию, необходимые для рассмотрения вопроса о предоставлении ему допуска к государственной тайне, в течение 15 рабочих дней после окончания срока представления таких документов переводится на другую работу или службу, не связанную с государственной тайной, или увольняется.

Решение об отказе в предоставлении допуска к государственной тайне принимается органом СБУ, если гражданин Украины в частности:

  • имеет гражданство (подданство) иностранного государства или государств, получил гражданство (подданство) иностранного государства, получил гражданство Украины вследствие обмана, сознательного представления ложных сведений или фальшивых документов;
  • нарушил ходатайство о выходе из гражданства Украины, утратил гражданство Украины или прекратил его другим путем;
  • оформил документы для выезда на постоянное место жительства в иностранное государство, срок действия которых не истек, либо оформляет, либо оформлял в течение последнего года такие документы, получил вид на жительство в иностранном государстве, либо остался на постоянное проживание за границей, обратился в компетентные органы иностранного государства с заявлением или ходатайством о приобретении гражданства (подданства) другого государства;
  • имеет любую форму психических расстройств, которые могут причинить вред охране государственной тайны, согласно перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Украины и Службой безопасности Украины;
  • способствует или оказывал содействие иностранному государству, иностранной организации или их представителям, а также отдельным иностранцам или лицам без гражданства, что наносит или может нанести вред интересам национальной безопасности Украины, или принимает участие в деятельности запрещенных политических партий, общественных объединений после их запреты в порядке, установленном законом, а также деятельности политических партий или общественных организаций – нерезидентов Украины, создающих угрозу национальной безопасности Украины;
  • отказывается от прохождения психофизиологического опроса с применением полиграфа, препятствует (противодействует) его проведению;
  • имея допуск или доступ к государственной тайне, не сообщил в установленном порядке о своем выезде по частным делам за пределы Украины;
  • нет обоснованной необходимости в работе с секретной информацией.

Гражданин, которому отказано в предоставлении допуска к государственной тайне, если исполнение трудовых или служебных обязанностей требует доступа к государственной тайне, а перемещение на другое рабочее место или другую должность невозможно, в предусмотренном законодательством порядке в течение 15 рабочих дней переводится на другую работу или службу, не связанную с государственной тайной, или увольняется после получения государственным органом, органом местного самоуправления, предприятием, учреждением, организацией уведомления органов СБУ о таком отказе.

Повторное обращение государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации в орган СБУ для рассмотрения вопроса о предоставлении гражданину допуска к государственной тайне возможно при условии изменения обстоятельств (оснований), при которых ему было отказано в предоставлении допуска.

Автор: Наталя Мамченко 

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