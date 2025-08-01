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Рахункова палата розпочала аудит адміністрування податкового боргу

16:50, 1 серпня 2025
Рахункова палата очікує, що результати контрольного заходу дадуть можливість об’єктивно оцінити стан адміністрування податкового боргу та надати рекомендації щодо можливих шляхів покращення ситуації.
Рахункова палата розпочала аудит адміністрування податкового боргу
Фото: rp.gov.ua
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На більш ніж 27 млрд грн зріс податковий борг до зведеного бюджету з початку 2023-го року до І півріччя 2025 року. При цьому понад 22,6 млрд грн безнадійного податкового боргу за цей період списано, що є значними втратами для бюджету. Про це заявила Рахункова палата та повідомила, що розпочала аудит відповідності на тему «Податковий борг: удосконалення адміністрування». Контрольним заходом планується охопити 2023–2024 роки та І півріччя 2025 року.

Об’єкти контролю – центральний апарат Державної податкової служби України та дев’ять її територіальних органів.

Рахункова палата очікує, що результати контрольного заходу дадуть можливість об’єктивно оцінити стан адміністрування податкового боргу та надати рекомендації щодо можливих шляхів покращення ситуації. Відповідальна за аудит – Голова Рахункової палати Ольга Піщанська.

У Рахунковій палаті додали, що попередній контрольний захід щодо адміністрування податкового боргу проводився Рахунковою палатою у 2017 році і охоплював період 2014 – 2016 років.

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Рахункова палата

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