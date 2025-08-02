Відпустка для догляду за дитиною до трьох років для обох батьків: чи можлива

Якщо у родині кілька дітей, то відпустка для догляду передбачається за кожною окремо.

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Державна служба з питань праці пояснює, чи можуть одночасно мати і батько перебувати у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку якщо одній дитині 2 роки, а іншій - 2 місяця.

Зазначається, що можуть. Кожна дитина є окремою підставою для надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Для отримання такої відпустки один із батьків має надати свідоцтво про народження дитини та будь який офіційно оформлений документ, що підтверджує невикористання зазначеної відпустки іншим з батьків.

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