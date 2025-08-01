Судитимуть ексзаступника начальника Служби автодоріг за прийняття неякісного ремонту доріг на 31 млн грн

На Київщині ексзаступника керівника Служби автодоріг судитимуть за недбалість на 31 млн грн.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника начальника Служби автомобільних доріг у Київській області, якого звинувачують у службовій недбалості через прийняття неякісно виконаних робіт із ремонту доріг на суму майже 31 млн грн. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, посадовець, який відповідав за розвиток доріг, не перевірив достовірність даних, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт під час ремонту автомобільної дороги Р-19 Фастів-Митниця-Обухів-Ржищів. Експертиза встановила, що загальна вартість неякісно виконаних робіт, які потребують перероблення і не могли бути прийняті, становить 42 млн грн. Із них саме цей посадовець прийняв роботи на суму близько 31 млн грн.

Обвинувальний акт направлено до суду за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). У разі визнання вини підозрюваному загрожує відповідальність за вчинення цього правопорушення.

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