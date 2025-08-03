Законопроекты о полиграфе для судей до сих пор находятся на рассмотрении в парламенте

Несмотря на отрицательное заключение Венецианской комиссии, в Верховной Раде все еще находятся на рассмотрении законопроекты о полиграфе для судей.

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Как известно, 31 июля Верховная Рада приняла законопроект 13533, который предусматривает прохождение полиграфа не менее одного раза в два года для работников НАБУ, САП, Бюро экономической безопасности, Офиса Генерального прокурора, Государственного бюро расследований, Национальной полиции, имеющих допуск к государственной тайне.

Также, по словам премьер-министра Юлии Свириденко, полиграф ждет кандидата на должность директора БЭБ Александра Цывинского.

Следует отметить, что идея полиграфа не является новой — периодически предлагается распространить проверку на детекторе лжи на различных должностных лиц, в частности на судей.

Так, решением СНБО, введенным в действие Указом Президента Владимира Зеленского от 30 июня 2023 года №359/2023, было решено обратиться к субъектам права законодательной инициативы о необходимости рассмотрения изменений в законы «О судоустройстве и статусе судей» и «О Высшем совете правосудия» относительно:

возможности внедрения периодического психофизиологического опроса судей с применением полиграфа;

внедр ения психофизиологического опроса с применением полиграфа как условия при отборе кандидатов на должность судьи местного суда, конкурса на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов, высших специализированных судов и Верховного Суда .

«Должны быть проверки добросовестности судей. И не только перед назначением на должность. Время может, к сожалению, менять людей, в отношении которых в начале работы в судах было положительное заключение. И считаю, что стоит проверять, в частности, с использованием детектора лжи», — подчеркнул тогда Владимир Зеленский.

«Будет сделан целый ряд мер, которые будут использоваться при отборе судей и при дальнейшей деятельности судей — полиграф», — пояснил спикер парламента Руслан Стефанчук.

В июле 2023 года председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов зарегистрировал во исполнение решения СНБО законопроект 9454. Как отметил тогда Денис Маслов, в законопроекте 9454 «предусмотрен предохранитель».

«Проверка на детекторе лжи будет проводиться по решению Высшего совета правосудия — высшего органа судебной ветви власти. И здесь нет влияния ни исполнительной ветви власти, ни законодательной. Все полностью соответствует стандартам независимости судей», — указал он.

«Предлагается проверка кандидатов на должность судьи с применением полиграфа, что вполне оправданно. Сейчас в Украине уже применяется опрос с помощью полиграфа при проведении конкурса и отборе кандидатов на различные должности — в БЭБ, НАБУ и Нацполиции. Также применение полиграфа возможно в различных процедурах в отношении действующих судей: во время мониторинга, дисциплинарных производств», — пояснил тогда парламентарий.

Этот законопроект пока не отклонен и не отозван, и находится в статусе «обрабатывается в комитете», несмотря на то, что в октябре 2023 года Венецианская комиссия признала детектор лжи для судей «неуместным».

Однако, впоследствии, в 2024 году был зарегистрирован законопроект 11395 о внесении изменений в Закон «О государственной тайне» относительно усовершенствования мер по охране государственной тайны. Инициаторами проекта выступили члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский, Александр Завитневич, Марьяна Безуглая, Игорь Копытин и Юрий Здебский. Он предусматривает, что СБУ будет отказывать в допуске к гостайне должностным лицам, которые не сообщили о своем выезде по личным делам за границу или не прошли полиграф, что повлечет за собой увольнение или перевод. В том числе, судьям. Этот законопроект также «находится на рассмотрении» в соответствующем комитете, не является отозванным или отклоненным.

Аналогично, на обработке остается законопроект 10322 авторства Федора Вениславского «О проведении исследования с применением полиграфа в отношении определенных категорий должностных лиц органов государственной власти Украины», которым предлагается проверять на полиграфе и судей, и депутатов, и других должностных лиц.

Автор: Наталя Мамченко

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