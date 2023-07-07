Денис Маслов про поліграф для суддів: «Усе повністю відповідає стандартам незалежності суддів»

За словами автора, у законопроекті 9454 щодо поліграфу для суддів немає впливу ні виконавчої, ні законодавчої гілок влади.

Введення поліграфу для суддів повністю відповідає стандартам незалежності суддів. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов, цитує його прес-служба Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що Вища рада правосуддя відповідно до законопроекту 9454 має розпочати протягом двох тижнів після вступу в силу нового закону у разі його прийняття моніторинг суддів Верховного Суду та може застосувати в ході цього моніторингу поліграф.

«За словами Дениса Маслова, у законопроекті 9454 передбачено запобіжник: перевірка на детекторі брехні буде проводитися за рішенням Вищої ради правосуддя - вищого органу судової гілки влади. І тут немає впливу ні виконавчої гілки влади, ні законодавчої. Усе повністю відповідає стандартам незалежності суддів», - зазначає прес-служба Верховної Ради.

«У документі передбачено, що опитування за допомогою поліграфа не є і не може бути самостійною підставою для застосування дисциплінарної чи будь-якої іншої відповідальності, наприклад, у вигляді звільнення тощо. Однак опитування за допомогою поліграфа є джерелом інформації поряд з іншими - суддівське досьє, подання, інформація від громадськості, держорганів. Вища рада правосуддя зможе призначити опитування за допомогою поліграфа, щоб з’ясувати певні питання та оцінити результати опитування поряд з іншими матеріалами», - зазначив політик.

«Ми працюємо над тим, щоб люди більше довіряли судам. Зокрема пропонується перевірка кандидатів на посаду судді із застосуванням поліграфа, що цілком виправдано. Нині в Україні вже застосовується опитування за допомогою поліграфа при проведенні конкурсу й доборі кандидатів на різні посади - у БЕБ, НАБУ і Нацполіції. Також застосування поліграфа можливе в різних процедурах щодо чинних суддів: під час моніторингу, дисциплінарних проваджень», - пояснив парламентарій.

Він додав, що законопроєктом передбачена перевірка всіх суддів того суду, де були встановлені факти корупції.

«У корупційному правопорушенні може бути задіяний не один суддя конкретного суду, але повідомлення про підозру вручається лише одному. І тоді в суспільстві виникає питання. Наявна інформація може свідчити про причетність інших суддів, проте немає достатньо доказів. Це дискредитує роботу певної судової установи. Саме для того, щоб відновити авторитет судової гілки влади чи конкретної судової установи, щоб громадськість отримала відповіді на свої питання і могла довіряти іншим суддям цього суду, ми передбачили, що Вища рада правосуддя може провести перевірку всіх суддів такого суду», - наголосив народний депутат.

Нагадаємо, голова Конкурсної комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Катерина Коваль раніше повідомила, що 17 з 43 учасників конкурсу на керівника САП вживали наркотичні засоби і навела у коментарях посилання на законопроект про перевірку суддів на поліграфі.

Автор: Наталя Мамченко

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