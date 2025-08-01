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Домовилися діяти відкрито, щоб рухатися вперед – кандидат на директора БЕБ Олександр Цивінський про розмову з Юлією Свириденко

13:47, 1 серпня 2025
Олександр Цивінський повідомив про результати розмови з прем’єр-міністром Юлією Свириденко стосовно питання призначення директора БЕБ.
Домовилися діяти відкрито, щоб рухатися вперед – кандидат на директора БЕБ Олександр Цивінський про розмову з Юлією Свириденко
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Кандидат на директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський повідомив, що мав розмову з прем’єр-міністром Юлією Свириденко.

«Підтверджую: розмова з Премʼєром була конструктивна і по суті. Домовилися діяти відкрито й чітко, щоб зняти всі запитання і рухатися вперед» – зазначив він.

Нагадаємо, Свириденко повідомила, що погодила з Цивінським проходження ним поліграфу.

«Ми всі зацікавлені в тому, щоб БЕБ став дієвою інституцією та мав реальну довіру – довіру бізнесу та усього українського суспільства. Погодили з Олександром, як зняти всі питання та сумніви у цивілізований спосіб, і домовились з ним про проходження поліграфа. Це гарантовано позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі», зазначила прем’єр-міністр.

За її словами, вже наступного тижня уряд може ухвалити відповідне рішення, яке дозволить оновити роботу БЕБ.

Напередодні, як повідомляла «Судово-юридична газета», члени Конкурсної комісії з відбору директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) 30 липня провели брифінг, під час якого її голова Лаура Штефан повідомила, що комісія виконала, на її думку, всі необхідні процедури. Фактично комісія завершила свою роботу. Повторного конкурсу на директора БЕБ комісія проводити не збирається. Також Штефан нагадала, що Україна сама зобов’язалася призначити директора БЕБ до кінця липня 2025 року відповідно до меморандуму МВФ.

Нагадаємо, конкурсна комісія відібрала для призначення Олександра Цивінського. Він є керівником підрозділу детективів НАБУ, до цього брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ і дійшов майже до фіналу.

Однак уряд 7 липня 2025 року відхилив відповідний проект розпорядження про призначення Цивінського директором БЕБ за поданням конкурсної комісії. Надалі, конкурсна комісія 14 липня повернула відповідний документ назад Кабміну. Отже, Конкурсна комісія вважає, що її завдання завершене, але у Кабміні не призначили відібраного нею кандидата.

Також нагадаємо, що прийнятий 31 липня законопроект 13533 Володимира Зеленського про повернення повноважень НАБУ і САП передбачає, що підрозділ внутрішнього контролю НАБУ, САП, БЕБ, Офіс Генпрокурора, ДБР, Нацполіції за методологією, узгодженою із СБУ, не рідше одного разу на 2 роки проводить поліграфологічні дослідження працівників НАБУ, САП, БЕБ, Офіс Генпрокурора, ДБР, Нацполіції, які мають допуск до державної таємниці, на предмет вчинення дій на користь РФ.

Також встановлено, що протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим законом СБУ проводить перевірку працівників НАБУ, САП, БЕБ, Генпрокуратури, ДБР, Нацполіції, які мають допуск до державної таємниці, на предмет вчинення дій на користь РФ.

Таким чином, у будь-якому разі за новим законом працівники БЕБ з допуском до держтаємниці мають пройти поліграф.

Автор: Наталя Мамченко

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бюро економічної безпеки Юлія Свириденко

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