Водія мопеда кілька разів зупинили за керування без категорії А1 — що вирішив суд

Суд призначив великий штраф громадянину за керування мопедом без відповідної категорії прав.

ілюстративне фото, джерело: Associated Press

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Малинський районний суд Житомирської області нагадує, що одним з поширених правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху залишається керування транспортними засобами особами, які не мають права на це відповідно до вимог законодавства. Такі дії кваліфікуються за статтею 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Що передбачає закон?

Згідно з частиною першою статті 126 КУпАП:

Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідного права на керування (не отримувала водійського посвідчення), — тягне за собою накладення штрафу в розмірі 3400 гривень.

У разі, якщо особа вже була позбавлена права керування судом, але повторно сідає за кермо (частина 4 цієї ж статті), — штраф значно зростає та може супроводжуватися оплатним вилученням транспортного засобу.

Правова позиція судів

Суди у своїй практиці виходять з того, що керування транспортом без належного документального підтвердження кваліфікації водія становить пряму загрозу безпеці учасників дорожнього руху. У випадках, коли особа не пред’являє на вимогу поліції відповідного посвідчення, суд враховує обставини: чи мало місце позбавлення права керування, чи посвідчення взагалі не видавалося, або ж воно втратило чинність.

Суд також оцінює докази, надані органом патрульної поліції, зокрема: протокол про адміністративне правопорушення, пояснення особи, відеозаписи з боді-камер, запити до Єдиного державного реєстру МВС тощо.

Так, у справі № 283/1159/25 Малинський районний суд визнав винним громадянина, який 7 травня 2025 року двічі протягом одного дня керував мопедом марки «Suzuki», не маючи права керування транспортним засобом категорії А1. При цьому встановлено, що два дні до цього (05.05.2025) він уже був притягнутий до відповідальності за аналогічне порушення (ч. 2 ст. 126 КУпАП), тобто правопорушення вчинено повторно.

Суд дослідив протоколи поліції, постанову про попереднє стягнення, а також відеозаписи з бодікамер і відеореєстратора, що підтвердили факт керування транспортним засобом без відповідних документів. Тож, на правопорушника накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 40800 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 5 років. Також стягнуто судовий збір – 605,60 грн.

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