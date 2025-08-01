Господарський суд міста Києва підтвердив, що РФ має сплатити пів мільярда гривень за збитки п’яти банків

Господарський суд Києва підтримав позов Фонду гарантування вкладів і зобов’язав РФ компенсувати 498,5 млн грн втрат.

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Господарський суд міста Києва задовольнив позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до Росії на суму 498,5 млн грн. Рішення ухвалено у справі №910/731/25 щодо відшкодування збитків, яких зазнали п’ять банків через збройну агресію РФ.

Позов був груповим — до справи приєднано вимоги таких банків, як: ПАТ «ГРІН БАНК», ПАТ «ЕРДЕ БАНК», ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК», ПАТ «БАНК «ТАВРИКА» та ПАТ «ФОРТУНА-БАНК». Йдеться про втрату контролю над активами, зокрема нерухомістю та кредитними портфелями, які перебували на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини ще з 2014 року.

«Ми застосовуємо усі наявні можливості правового тиску на країну-агресора та формуємо судову практику там, де її поки що бракує. Наша позиція полягає у тому, що абсолютно усі втрати, яких завдали окупанти, не можуть бути забутими. Вони повинні бути зафіксовані, підтверджені судовими рішеннями та має бути напрацьований механізм їх відшкодування.

Ми вітаємо позитивне рішення суду у справі п’яти банків та очікуємо його оприлюднення.

Загалом збитки банків від дій росії з 2014 року до початку повномасштабного вторгнення ми попередньо оцінюємо у 84 мільярди гривень. За ними будуть подані позови, а отримані судові рішення у перспективі дозволять порушити питання про стягнення збитків з росії на міжнародній арені» - наголосила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.

Це вже друге рішення суду на користь Фонду: у січні 2024 року Господарський суд Києва постановив стягнути з РФ понад 1,9 млрд грн у справі банку «Український фінансовий світ». Рішення набуло чинності й передане до виконавчої служби.

У процесі також перебувають ще два позови:

651 млн грн — за позовом щодо ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» (справа на новому розгляді);

920+ млн грн — груповий позов від чотирьох банків, поданий у травні 2025 року.

За оцінками Фонду, збитки банків (банки, що були передані під управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) унаслідок агресії рф у період 2014-2022 рр. за попередньою оцінкою складають понад 84 млрд грн.

Також Фонд гарантування вкладів готує перелік збитків, завданих банкам Росією уже за час повномасштабної війни. Ці дані будуть передані до Міжнародного Реєстру збитків для України (RD4U), коли Реєстр буде відкритий для подання таких заяв від юридичних осіб.

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