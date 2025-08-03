10:00, 3 августа 2025
Судья КСУ при выражении особого мнения должен воздерживаться от высказываний, которые могут нанести ущерб авторитету КСУ, а также воздерживается от публичных высказываний, в частности в медиа и социальных сетях, и иного поведения, которое может подрывать доверие к КСУ.
Конституционный Суд Украины утвердил Правила профессиональной этики судьи КСУ. Соответствующее решение оформлено постановлением от 22 июля.
В частности, в Правилах определено, что поведение судьи КСУ должно укреплять доверие общества к КСУ и конституционному судопроизводству.
Как указано в документе, судья КСУ, среди прочего:
- воздерживается от неформальных отношений с представителями органов публичной власти, если такие отношения прямо или косвенно влияют на независимость или беспристрастность судьи или КСУ либо создают у разумного стороннего наблюдателя обоснованные сомнения относительно объективности судьи. В случае попытки такого влияния судья КСУ обязан немедленно сообщить об этом Собранию судей КСУ
- в случае возникновения риска отсутствия кворума, необходимого для принятия актов КСУ, судья КСУ учитывает, что потребность в рассмотрении дела КСУ как органом конституционной юрисдикции может быть более приоритетной, чем основания для самоотвода судьи КСУ, при условии, что они не являются существенными и не влияют на беспристрастность судьи КСУ
- сохраняет тайну обсуждения при рассмотрении дел, соблюдает конфиденциальность по вопросам подготовки актов в конституционном производстве и внутренней деятельности Суда
- может публично высказывать свое мнение по существу только тех дел, в которых конституционное производство завершено
- конфиденциальную информацию и любую другую информацию с ограниченным доступом, полученную при осуществлении полномочий, судья КСУ не должен использовать или разглашать при любых условиях, не связанных с осуществлением таких полномочий
- при реализации права на особое мнение судья КСУ свободен в оценивании содержания актов КСУ, уровня их аргументированности, однако должен воздерживаться от высказываний, которые могут нанести ущерб независимости, беспристрастности и авторитету КСУ или судьи КСУ
- может участвовать в публичном дискурсе по правовым, конституционным и общественно значимым вопросам при условии соблюдения принципов нейтральности, взвешенности и воздержания от комментариев, которые могут поставить под сомнение беспристрастность или авторитет КСУ
- не использует статус судьи КСУ для продвижения собственных частных интересов или интересов других лиц и не допускает возникновения впечатления у разумного стороннего наблюдателя, что лицо может находиться в привилегированном положении или влиять на деятельность КСУ или судьи
- обязан участвовать в заседаниях Суда и его органов, включая совещательные и вспомогательные, за исключением случаев отсутствия по уважительным причинам
- имеет право информировать общественность, научное и профессиональное юридическое сообщество об актах Суда и его юридических позициях как на национальном, так и на международном уровнях
- пользуется правом на свободу выражения взглядов, гарантированным Конституцией Украины и международными стандартами, учитывая свой статус и обязанность сохранять независимость, беспристрастность и достоинство Судьи
- воздерживается от публичных высказываний, в частности в медиа и социальных сетях, и иного поведения, которое может подрывать доверие к КСУ, стать поводом для сомнений в его беспристрастности, в частности из-за благосклонности в отношении к политическим деятелям или партиям
- не ограничен в выражении своих взглядов в защиту верховенства права и независимости Суда, если эти фундаментальные ценности оказываются под угрозой
- может участвовать в усовершенствовании законодательства по осуществлению конституционного судопроизводства, если это не препятствует выполнению должностных обязанностей и не создает угрозы для его независимости или беспристрастности
- поддерживает Силы обороны Украины
- после прекращения полномочий (увольнения) судья КСУ продолжает быть сдержанным в своем поведении в целом и в публичных заявлениях в частности, а также по вопросам, которые могут поставить под сомнение его независимость, беспристрастность и политическую нейтральность во время выполнения им своих обязанностей
- после прекращения полномочий (увольнения) судья КСУ продолжает соблюдать конфиденциальность в отношении информации с ограниченным доступом, которая стала ему известна во время осуществления им полномочий.
Судья, который выполняет административные полномочия, уважает независимость и беспристрастность КСУ и судьи КСУ, не прибегает к действиям или поступкам, которые могут представлять угрозу независимости, беспристрастности и равенству судей.
Судья имеет право инициировать вопросы, касающиеся соблюдения и применения Правил, на Собрании судей Суда.
Нарушение Правил не может быть самостоятельным основанием для привлечения Судьи к дисциплинарной ответственности.
Правила могут быть изменены в порядке, предусмотренном для их принятия.
Ниже приводим текст Правил.
Автор: Наталя Мамченко
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