Судья КСУ при выражении особого мнения должен воздерживаться от высказываний, которые могут нанести ущерб авторитету КСУ, а также воздерживается от публичных высказываний, в частности в медиа и социальных сетях, и иного поведения, которое может подрывать доверие к КСУ.

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Конституционный Суд Украины утвердил Правила профессиональной этики судьи КСУ. Соответствующее решение оформлено постановлением от 22 июля.

В частности, в Правилах определено, что поведение судьи КСУ должно укреплять доверие общества к КСУ и конституционному судопроизводству.

Как указано в документе, судья КСУ, среди прочего:

воздерживается от неформальных отношений с представителями органов публичной власти, если такие отношения прямо или косвенно влияют на независимость или беспристрастность судьи или КСУ либо создают у разумного стороннего наблюдателя обоснованные сомнения относительно объективности судьи. В случае попытки такого влияния судья КСУ обязан немедленно сообщить об этом Собранию судей КСУ

в случае возникновения риска отсутствия кворума, необходимого для принятия актов КСУ, судья КСУ учитывает, что потребность в рассмотрении дела КСУ как органом конституционной юрисдикции может быть более приоритетной, чем основания для самоотвода судьи КСУ, при условии, что они не являются существенными и не влияют на беспристрастность судьи КСУ

сохраняет тайну обсуждения при рассмотрении дел, соблюдает конфиденциальность по вопросам подготовки актов в конституционном производстве и внутренней деятельности Суда

может публично высказывать свое мнение по существу только тех дел, в которых конституционное производство завершено

конфиденциальную информацию и любую другую информацию с ограниченным доступом, полученную при осуществлении полномочий, судья КСУ не должен использовать или разглашать при любых условиях, не связанных с осуществлением таких полномочий

при реализации права на особое мнение судья КСУ свободен в оценивании содержания актов КСУ, уровня их аргументированности, однако должен воздерживаться от высказываний, которые могут нанести ущерб независимости, беспристрастности и авторитету КСУ или судьи КСУ

может участвовать в публичном дискурсе по правовым, конституционным и общественно значимым вопросам при условии соблюдения принципов нейтральности, взвешенности и воздержания от комментариев, которые могут поставить под сомнение беспристрастность или авторитет КСУ

не использует статус судьи КСУ для продвижения собственных частных интересов или интересов других лиц и не допускает возникновения впечатления у разумного стороннего наблюдателя, что лицо может находиться в привилегированном положении или влиять на деятельность КСУ или судьи

обязан участвовать в заседаниях Суда и его органов, включая совещательные и вспомогательные, за исключением случаев отсутствия по уважительным причинам

имеет право информировать общественность, научное и профессиональное юридическое сообщество об актах Суда и его юридических позициях как на национальном, так и на международном уровнях

пользуется правом на свободу выражения взглядов, гарантированным Конституцией Украины и международными стандартами, учитывая свой статус и обязанность сохранять независимость, беспристрастность и достоинство Судьи

воздерживается от публичных высказываний, в частности в медиа и социальных сетях, и иного поведения, которое может подрывать доверие к КСУ, стать поводом для сомнений в его беспристрастности, в частности из-за благосклонности в отношении к политическим деятелям или партиям

не ограничен в выражении своих взглядов в защиту верховенства права и независимости Суда, если эти фундаментальные ценности оказываются под угрозой

может участвовать в усовершенствовании законодательства по осуществлению конституционного судопроизводства, если это не препятствует выполнению должностных обязанностей и не создает угрозы для его независимости или беспристрастности

поддерживает Силы обороны Украины

после прекращения полномочий (увольнения) судья КСУ продолжает быть сдержанным в своем поведении в целом и в публичных заявлениях в частности, а также по вопросам, которые могут поставить под сомнение его независимость, беспристрастность и политическую нейтральность во время выполнения им своих обязанностей

после прекращения полномочий (увольнения) судья КСУ продолжает соблюдать конфиденциальность в отношении информации с ограниченным доступом, которая стала ему известна во время осуществления им полномочий.

Судья, который выполняет административные полномочия, уважает независимость и беспристрастность КСУ и судьи КСУ, не прибегает к действиям или поступкам, которые могут представлять угрозу независимости, беспристрастности и равенству судей.

Судья имеет право инициировать вопросы, касающиеся соблюдения и применения Правил, на Собрании судей Суда.

Нарушение Правил не может быть самостоятельным основанием для привлечения Судьи к дисциплинарной ответственности.

Правила могут быть изменены в порядке, предусмотренном для их принятия.

Ниже приводим текст Правил.

Автор: Наталя Мамченко

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