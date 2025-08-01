У Києві покарали «блогера», який знімав провокативні відео у формі поліції

Псевдополіцейським виявився 22-річний житель столиці.

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У Києві поліцейські притягнули до відповідальності ще одного «блогера», який знімав провокативні відео у формі поліції. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Зазначається, що під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили ряд відеороликів, на яких чоловік, одягнутий у однострій поліції, «патрулює» по місту та імітує перевірку документів.

Правоохоронці встановили особу псевдополіцейського - ним виявився 22-річний місцевий мешканець.

«Поліцейські притягнули молодика до адміністративної відповідальності за ст. 184-3 КУпАП – незаконне використання фізичною особою ознак належності до Національної поліції. Санкція статті передбачає штраф у розмірі до 34 000 гривень», - заявили у поліції.

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