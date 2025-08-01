На Закарпатті викрили правоохоронця, який закупив за завищеними цінами обладнання для координаційних центрів

Обладнання закуповувалось для оперативно-координаційних центрів.

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Правоохоронці повідомили про підозру правоохоронцю з Закарпаття, який організував закупку мережевого обладнання за завищеними цінами на майже 1 млн гривень.

Як повідомило ДБР, у 2022 році між правоохоронним органом та комерційною структурою був укладений договір на закупівлю обладнання для реконструкції інформаційно-комунікаційних систем оперативно-координаційних центрів.

Посадовець, який відповідав за закупівлю, всупереч законодавству та інтересам служби, не здійснив належного аналізу ринку та не перевірив достовірність цінової пропозиції обладнання. За висновками експертизи, його ціна була завищеною на 952 тис. гривень від середньо ринкової.

Фігуранту повідомлено про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Наразі готується клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Крім того, наразі встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб. Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

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