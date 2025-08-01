Кандидат на директора БЕБ Олександр Цивінський пройде поліграф – прем’єр-міністр Юлія Свириденко

Юлія Свириденко повідомила, що погодила з кандидатом на директора БЕБ Олександром Цивінським, як зняти всі сумніви у цивілізований спосіб, і домовилась з ним про проходження поліграфа.

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Кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський буде проходити поліграф. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Зранку добре поговорили з Олександром Цивінським — кандидатом на посаду директора Бюро економічної безпеки. Дякую за конструктивний підхід.

Конкурсна комісія ухвалила рішення, а Уряд отримав результати додаткових перевірок. Ми всі зацікавлені в тому, щоб БЕБ став дієвою інституцією та мав реальну довіру – довіру бізнесу та усього українського суспільства.

Погодили з Олександром, як зняти всі питання та сумніви у цивілізований спосіб, і домовились з ним про проходження поліграфа. Це гарантовано позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі», зазначила прем’єр-міністр.

«Розраховую, що вже наступного тижня зможемо ухвалити відповідне рішення, яке дозволить оновити роботу БЕБ та буде значним внеском у позитивне перезавантаження відносин між державою та бізнесом», підкреслила Свириденко.

Автор: Наталя Мамченко

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