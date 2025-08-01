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На Житомирщині викрили схему нарахування зарплат «мертвим душам» у держустанові

20:19, 1 серпня 2025
Екс-директору держустанови та чотирьом спільникам повідомлено про підозру в привласненні 800 тис. грн бюджетних коштів.
На Житомирщині викрили схему нарахування зарплат «мертвим душам» у держустанові
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Житомирська обласна прокуратура спільно з правоохоронцями викрила схему привласнення бюджетних коштів, організовану колишнім директором однієї з державних установ та його спільниками. Про це повідомила пресслужба прокуратури.

За даними досудового розслідування, 50-річний екс-директор держустанови залучив до схеми фіктивного працівника, свідомо знаючи, що той не виконуватиме жодних посадових обов’язків. «Працівник» відкрив банківський рахунок для отримання виплат, а картку передав директору, який знімав кошти та розпоряджався ними на власний розсуд. У період із березня 2021 року по жовтень 2023 року директор привласнив 377 тис. грн, безпідставно нарахованих як заробітна плата. Дії чоловіків кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України (привласнення та розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, а також легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

Паралельно аналогічний злочин вчинила фахівець відділу кадрової роботи цієї ж установи, яка вмовила начальницю відділу працевлаштувати «фіктивного» працівника замість себе. Керівниця кадрової служби підробляла табелі обліку робочого часу, вказуючи, що «працівниця» працювала з жовтня 2022 року по квітень 2024 року. Таким чином було безпідставно нараховано 424 тис. грн, частину з яких переказували на особистий рахунок колишньої працівниці, а решту витрачали на власні потреби. Дії жінок кваліфіковано за ч. 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України (організація заволодіння чужим майном за попередньою змовою, зловживання службовим становищем, підробка офіційних документів, пособництво у привласненні майна).

Наразі всім підозрюваним обрано запобіжні заходи. Досудове розслідування проводить слідче управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

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прокуратура гроші Житомир

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