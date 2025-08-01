Коли відновлюються усі виплати після поновлення на службі після СЗЧ – пояснення

ТЦК роз’яснив порядок поновлення військовослужбовців після самовільного залишення частини.

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Київський обласний ТЦК та СП роз’яснив механізм поновлення на військовій службі після самовільного залишення частини (СЗЧ) та умови відновлення всіх виплат.

Згідно з інформацією, спрощений механізм повернення до військової служби дозволяє добровільно звернутися до відповідних військових частин і заявити про готовність продовжити службу. Після цього протягом 72 годин військовослужбовцям поновлюють військову службу та дію контракту. Одночасно відновлюються виплати грошового забезпечення, а також надаються продовольче, речове та інші види забезпечення. Крім того, із моменту поновлення на службі військовослужбовці знову отримують усі пільги та соціальні гарантії, передбачені законодавством України.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, як повернутися на службу після СЗЧ і що з кримінальною відповідальністю.

До 30 серпня 2025 року потрібно:

звернутися до Військової служби правопорядку (ВСП) ЗСУ, батальйону резерву, ДБР або Нацполіції, заявивши про бажання служити;

або подати рапорт через застосунок «Армія+», де перевірять дані та документи.

Після підтвердження в «Армія+» надається 24 години для прибуття до ВСП, отримання припису та направлення до батальйону резерву.

Якщо СЗЧ скоєно вперше, добровільне повернення може звільнити від кримінальної відповідальності. У батальйоні резерву можна перевірити дані в ЄРДР. Якщо відомості є:

отримати згоду командира на продовження служби;

подати клопотання до слідчого, прокурора чи суду про повернення на службу.

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