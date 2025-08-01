МВС призупинило послугу отримання витягу про несудимість — сервіс не працює

Міністерство внутрішніх справ оновлює систему — витяг про несудимість не можна буде отримати через Дію та інші сервіси з 1 по 3 серпня.

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Із 17:00 1 серпня до 17:00 3 серпня в Україні буде тимчасово недоступна послуга з отримання витягу про несудимість. Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ, сервіс призупинено на час регламентних робіт.

Упродовж цих двох діб витяг не можна буде замовити ані через застосунок чи портал «Дія», ані через Єдине вікно громадянина.

У МВС зазначають, що триває оновлення програмного забезпечення — його мета ⁠— покращити роботу системи та прискорити обробку запитів.

Користувачам радять замовити витяг заздалегідь або після завершення технічних робіт.

Раніше ми писали, що на порталі Дія розпочинається бета-тестування нової послуги — витягу про несудимість з апостилем.

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