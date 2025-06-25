У Дії розпочинається бета-тестування отримання витягу про несудимість з апостилем онлайн

На порталі Дія розпочинається бета-тестування нової послуги — витягу про несудимість з апостилем. Про це повідомили на Facebook-сторінці Дії.
«Працевлаштовуєтесь за кордоном, оформлюєте візу чи подаєте документи до іноземних установ і потрібен витяг про несудимість з апостилем? Зараз, щоб його отримати, потрібно їхати в Київ або шукати посередника. Але невдовзі українці забудуть про цей клопіт», - сказано у повідомленні.
Щоб стати тестувальником нової послуги — отримання витягу про несудимість з апостилем онлайн, потрібно мати:
- верифікований РНОКПП
- внутрішній чи закордонний паспорт у Дії
- зареєстроване місце проживання
Записатися на бета-тест можна за посиланням.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.