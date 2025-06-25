У Дії розпочинається бета-тестування отримання витягу про несудимість з апостилем онлайн

Витяг про несудимість з апостилем можна буде отримати у Дії.

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На порталі Дія розпочинається бета-тестування нової послуги — витягу про несудимість з апостилем. Про це повідомили на Facebook-сторінці Дії.

«Працевлаштовуєтесь за кордоном, оформлюєте візу чи подаєте документи до іноземних установ і потрібен витяг про несудимість з апостилем? Зараз, щоб його отримати, потрібно їхати в Київ або шукати посередника. Але невдовзі українці забудуть про цей клопіт», - сказано у повідомленні.

Щоб стати тестувальником нової послуги — отримання витягу про несудимість з апостилем онлайн, потрібно мати:

- верифікований РНОКПП

- внутрішній чи закордонний паспорт у Дії

- зареєстроване місце проживання

Записатися на бета-тест можна за посиланням.

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