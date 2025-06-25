В Дії начинается бета-тестирование получения справки о несудимости с апостилем онлайн

Справку о несудимости с апостилем можно будет получить в Дії.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На портале Дія начинается бета-тестирование новой услуги — справки о несудимости с апостилем. Об этом сообщили на Facebook-странице Дії.

«Устраиваетесь на работу за границей, оформляете визу или подаете документы в иностранные учреждения и нужна справка о несудимости с апостилем? Сейчас, чтобы ее получить, нужно ехать в Киев или искать посредника. Но вскоре украинцы забудут об этих хлопотах», — говорится в сообщении.

Чтобы стать тестировщиком новой услуги — получения справки о несудимости с апостилем онлайн, необходимо иметь:

верифицированный РНОКПП

внутренний или заграничный паспорт в Дії

зарегистрированное место жительства

Записаться на бета-тест можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.