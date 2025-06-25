Володимир Зеленський змінив вбрання для саміту НАТО, відео

Володимир Зеленський з'явився на саміт НАТО у вбранні, яке нагадує класичний костюм.

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Президент Володимир Зеленський з'явився на саміт НАТО у вбранні чорного кольору, яке нагадує класичний костюм.

ЗМІ звернули увагу, що Президент вперше одягнув костюм, замість звичного мілітарі-стилю.

Нагадаємо, у нідерладському місті Гаага проходить саміт НАТО. Очікується, що Зеленський проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

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