Генеральний прокурор Руслан Кравченко призначив трьох заступників Генпрокурора

Заступниками Генпрокурора стали Максим Крим, Марія Вдовиченко та Андрій Лещенко.

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Рада прокурорів України на засіданні прийняла рішення про надання рекомендацій на призначення на посади заступників Генерального прокурора Максима Крима, Марію Вдовиченко та Андрія Лещенка. Про це повідомила пресслужба ОГП.

«Генеральний прокурор погодився з цим рішенням та 24 червня 2025 року підписав накази про їх призначення на посади заступників Генерального прокурора.

За кожним із заступників закріплений певний напрям роботи в органах прокуратури, за який вони відповідатимуть», - заявили в ОГП.

Зазначається, що до цього Максим Крим обіймав посаду керівника Київської обласної прокуратури, Марія Вдовиченко – виконувала обв’язки керівника Київської міської прокуратури, а Андрій Лещенко працював на керівній посаді в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора.

25 червня заступники Генерального прокурора приступили до виконання своїх обов’язків.

Слід зауважити, що на сайті Офісу Генпрокурора відповідна інформація в розділі керівництво поки не оновилася.

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