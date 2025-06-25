Землю накрила потужна магнітна буря — як покращити самопочуття

Очікується сонячна активність з К-індексом 5 найближчі дні.

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Сильна магнітна буря охопила Землю. 25 та 26 червня очікується активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на самопочуття та здров'я метеозалежних людей.

25 червня активність почне посилюватися ближче до обіду, а друга половина дня буде під негативним впливом.

26 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 5, а вже 27 червня прогнозують бурю з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним коливанням.

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, стрибки тиску, сонливість, втому та перепади настрою.

Рекомендується в дні магнітних коливань підтримувати водний баланс, по можливості менше нервувати, сбалансовано харчуватись, дихати повітрям та зменшити вживання кави та алкоголю.

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