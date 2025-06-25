Землю накрыла мощная магнитная буря – как улучшить самочувствие

Ожидается солнечная активность с К-индексом 5 ближайших дней.

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Сильная магнитная буря охватила Землю. 25 и 26 июня ожидается активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям, способным влиять на самочувствие и здоровье метеозависимых людей.

25 июня активность начнет усиливаться поближе к обеду, а вторая половина дня будет под отрицательным влиянием.

26 июня ожидается солнечная активность с К-индексом 5, а уже 27 июня прогнозируют бурю с К-индексом 4 (желтый уровень), соответствующую средним магнитным колебаниям.

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, прыжки давления, сонливость, усталость и перепады настроения.

Рекомендуется в дни магнитных колебаний поддерживать водный баланс, по возможности меньше нервничать, сбалансированно питаться, дышать воздухом и снизить употребление кофе и алкоголя.

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